Что думают итальянки о Джордже Мелони во главе правительства?

Что думают итальянки о перспективе избрания премьер-министром женщины - впервые в истории страны?

Если верить опросам, то Джорджа Мелони и ее правая популистская партия "Братья Италии", которую та возглавила менее 10 лет назад, будут праздновать убедительную победу на предстоящих воскресных выборах.

Лукреция Маккия, модель из Рима:

— Во-первых, мне всегда нравилась Джорджа Мелони, с тех пор, как я начала интересоваться политикой. Мне нравятся ее взгляды, то, как она всегда на стороне женщин, она всегда думает о них и на самом деле она единственная женщина, которая по-настоящему заявила о себе в итальянской политике, несмотря на то, что это было нелегко.

45-летняя Мелони выступает за традиционные семейные ценности и осуждает то, что она называет "лобби" ЛГБТ+, не понимает понятия "гендерфлюид"и поддерживает запрет в Италии на усыновление несемейными людьми.

В Анконе же, например, идея увидеть первую женщину премьер-министра в лице Мелони понравилась не всем.

Анна, студентка:

— Я считаю Джорджу Мелони очень сильной женщиной. В этом смысле я узнаю в ней себя, с тех пор как начала голосовать. При этом есть много аспектов ее кампании, ее мышления и ее политики, в которых я себя не узнаю.

Алис Риболи, туристка:

— Было бы здорово, если бы женщина достигла высот в политике, но я не имею в виду ее. Может быть, кто-то с идеями немного более открытыми, более современными, скажем так.

По данным опросов, Мелони больше во нраву мужчинам-избирателям.

Что касается женского электората, то есть там и те, кого больше интересует стабильность правительства. За четыре года в Италии сменилось три коалиции, представляющих разные политические спектры.