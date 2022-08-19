В Италии обвинили Медведева во вмешательстве в избирательный процесс

Министр иностранных дел Италии Луиджи ди Майо назвал слова Дмитрия Медведева опыткой вмешаться в избирательный процесс. Парламентские выборы в Италии, на фоне правительственного кризиса, намечены на 25 сентября.

Ранее замглавы Совета Безопасности РФ в "Телеграме" назвал голоса избирателей "Мощным рычагом давления на отмороженных политиканов". Предложив европейцам "призвать недоумков к ответу", Медведев заявил, что "Зимой в компании с Россией теплее и комфортнее".

Лидер итальянских левоцентристов Энрико Летта также счёл заявление экс-президента России "серьёзным случаем вмешательства" и потребовал от итальянских политиков дистанцироваться от Москвы — особенно представителей правой части спектра, которых до войны обвиняли в сочувствии российской политике и даже в прямых связях с Кремлём.

Лидер партии "Лига" Маттео Сальвини отреагировал осторожно, заявив, что к избирательным урнам в Италии пойдут итальянцы, а не россияне.

Ранее Дмитрий Медведев уже делал целый ряд заявлений, вызвавших на Западе резонанс: в частности, он приветствовал развал правительств той же Италии и, например, Великобритании, когда в отставку отправились Марио Драги и Борис Джонсон.