Еврокомиссия рекомендует дать Украине статус кандидата в члены ЕС

Европейская комиссия рекомендовала в пятницу предоставить Украине статус кандидата на вступление в Евросоюз. Такое решение единодушно приняла коллегия комиссаров под председательством Урсулы фон дер Ляйен. На данный момент это всего лишь мнение Брюсселя. Последнее слово по этому вопросу остаётся за столицами всех 27 стран ЕС. Европарламент проголосует в конце процесса.

Накануне предоставление кандидатского статуса Украине поддержали лидеры Франции, Германии и Италии, находившиеся в Киеве. Они предупредили украинское руководство, что путь к полноценному членству будет долгим. В ходе этого официального визита Эммануэль Макрон, Олаф Шольц и Марио Драги заявили, что Украина принадлежит к европейской семье.

Её заявку на вступление лидеры ЕСрассмотрят в конце следующей недели на встрече в Брюсселе.