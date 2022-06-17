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мир

"Статус кандидата приблизит нашу победу"

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 Euronews
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Пресс-конференция в штаб-квартире Еврокомиссии в Брюсселе
Пресс-конференция в штаб-квартире Еврокомиссии в Брюсселе   -   Авторское право  Geert Vanden Wijngaert/AP

Президент Украины Владимир Зеленский назвал историческим решение Еврокомиссии официально рекомендовать предоставление Украине статуса кандидата на вступление в ЕС. По словам Зеленского, первый шаг к членству в ЕС приблизит победу Украины. 

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что вступление в  ЕС по-прежнему остаётся иной плоскостью, нежели чем присоединение к НАТО: 

"Конечно, это требует нашего повышенного внимания, потому что мы все знаем об интенсификации в Европе дискуссий на предмет усиления оборонной составляющей Евросоюза, военной, оборонной и составляющей в области безопасности, поэтому там происходят разные трансформации, которые мы, конечно, самым тщательным образом наблюдаем".