"Статус кандидата приблизит нашу победу"

Президент Украины Владимир Зеленский назвал историческим решение Еврокомиссии официально рекомендовать предоставление Украине статуса кандидата на вступление в ЕС. По словам Зеленского, первый шаг к членству в ЕС приблизит победу Украины.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что вступление в ЕС по-прежнему остаётся иной плоскостью, нежели чем присоединение к НАТО:

"Конечно, это требует нашего повышенного внимания, потому что мы все знаем об интенсификации в Европе дискуссий на предмет усиления оборонной составляющей Евросоюза, военной, оборонной и составляющей в области безопасности, поэтому там происходят разные трансформации, которые мы, конечно, самым тщательным образом наблюдаем".