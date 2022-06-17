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Бельгия

Украина близка к получению статуса кандидата в ЕС

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 Euronews
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Киев, 16 июня 2022 г.
Киев, 16 июня 2022 г.   -   Авторское право  Ludovic Marin/AP

Европейская комиссия рассмотрит в пятницу вопрос предоставления Украине и Молдавии статус кандидатов в члены Европейского союза.

Накануне предоставление этого статуса Украине поддержали лидеры Франции, Германии, Италии и Румынии, находившиеся в Киеве с официальным визитом. При этом они напомнили украинскому руководству, что процесс вступления будет долгим.

«Этот сигнал нужно послать сейчас: да, мы готовы признать вас кандидатом на вступление, — объяснил президент Франции Эммануэль Макрон. — Но в то же время мы сказали все вместе и одинаково откровенно, что этот процесс займет время, будут условия и этапы».

В ходе переговоров обсуждалось и продолжение поставок Украине новых западных вооружений.

«Я делаю то, на что я присягал к качестве канцлера Германии, — заявил канцлер Германии Олаф Шольц. — В данном конкретном случае речь идет о поддержке Украины, чтобы она могла защищать свою целостность и суверенитет. Это то, чего мы хотим вместе добиться и, в то же время, не допустить эскалации этой войны до войны между НАТО и Россией. Мы все с этим согласны».

Перспективы вступления Украины в Евросоюз будут также обсуждаться на саммите ЕС, который пройдет в Брюсселе 23-24 июня. В конце месяца президент Зеленский также сможет изложить свою точку зрения по этому вопросу на саммите Большой семерки, который пройдет в замке Эльмау в Баварии.