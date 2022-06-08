English
Français
Deutsch
Italiano
Español
Português
Русский
Türkçe
Ελληνικά
Magyar
فارسی
العربية
Shqip
Română
ქართული
български
Srpski
This content is not available in your region
мир

"Статус кандидата в члены ЕС - сигнал Путину"

Access to the comments Комментарии
 Euronews
euronews_icons_loading
Спикер Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук выступает на заседании Европарламента в Страсбурге, 8 июня 2022 г.
Спикер Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук выступает на заседании Европарламента в Страсбурге, 8 июня 2022 г.   -   Авторское право  Jean-Francois Badias/Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved

Украина сражается за свою европейскую судьбу. Поле битвы -  Страсбург. Спикер Верховной Рады выступил в Европарламенте с призывом присвоить стране статус кандидата в члены Евросоюза.

В интервью Euronews Руслан Стефанчук объяснил, почему предлагаемые альтернативные форматы евроинтеграции не подходят Украине, и рассказал о ситуации с блокированием украинского экспорта.

Руслан Стефанчук, спикер Верховной Рады:
"Украина сама себя прокормит, но мы не эгоисты. Мы понимаем, что несём ответственность за людей в мире. Она заключается в том, что мы не должны допустить глобального продовольственного кризиса. Вот почему для нас очень важно найти решение".

Наш собеседник уверен: если Украине откажут в предоставлении статуса кандидата на вступление в ЕС, то Владимир Путин таким образом получит карт-бланш на продолжение войны и уверенность в своей безнаказанности.

"Мы не хотим, чтобы вы выдумывали для Украины что-то новое, какой-то особый формат. Украина хочет честным путём получить статус кандидата, а позже сделать всё необходимое для того, чтобы стать полноправным членом сообщества. Став кандидатом, мы получим дорожную карту и сможем лучше понять, как действовать, что именно делать для вступления в Евросоюз".
Руслан Стефанчук
спикер Верховной Рады

ЕС неоднократно проявлял солидарность с Украиной и давал понять, что эта страна - "член европейской семьи". Недавно председатель Еврокомиссии пояснила, что коротких путей к вступлению в ЕС не существует. "Должны быть соблюдены строгие демократические и экономические нормативы", - сказала Урсула фон дер Ляйен. При этом Евросоюз обязуется сопровождать Украину на этом пути, помогать в восстановлении страны и делать всё возможное для привлечения к ответственности виновных в военных преступлениях.

Как ожидается, главы государств блока рассмотрят заявку Украины на получение статуса кандидата в члены Евросоюза в конце июня.