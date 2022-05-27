Нефтяное эмбарго: на кону репутация Евросоюза

Доверие к Евросоюзу как способному дать санкционный ответ на агрессию России в Украине подрывается. Страны-члены до сих пор не могут договориться об эмбарго на российскую нефть.

Больше всех тому противится Венгрия, которая в значительной степени зависит от поставок дешёвых энергоресурсов из России.

Премьер Виктор Орбан уверяет: введение санкций дестабилизируют экономическую ситуацию в стране.

Он просит больше времени и денег у ЕС, в том числе - о доступе к средствам Фонда восстановления, которые Брюссель удержал у Будапешта из-за нерешенных проблем коррупции.

В беседе с Euronews премьер-министр Бельгии сказал, что Венгрия — не единственная страна, которая выступает за смягченный вариант санкций, но консенсус ещё возможен.

**Александр Де Кро, премьер-министр Бельгии:

**_"Я думаю, что пройти дальше — за эту линию — реально. Но нам необходимы ответы на все опасения, Я считаю их резонными. Беспокоятся не только венгры, но все европейские граждане. Внешняя политика может работать только в том случае, если средний класс способен её отстаивать. То есть поддержка населения очень важна. Поскольку, боюсь, нас ждёт длительный период нестабильности, и мы должны убедиться, что люди от этого будут не слишком сильно страдать"._

О финансовой помощи Европейский Союз просят также Чехия, Словакия и Болгария.

Кирил Петков, премьер-министр Болгарии:

"Невозможно за одну ночь построить нефтеперерабатывающий завод или проложить новый трубопровод. Тем не менее, Болгария полностью поддерживает общее решение. Мы просто хотим иметь послабления до тех пор, пока не сможем должным образом организовать работу в новых условиях. Мы уже показали, как усердно работали над применением ранее одобренных мер, включая замораживание банковских резервов Российской Федерации".

Война в Украине и нефтное эмбаро — ключевые вопросы саммита лидеров ЕС, который начнётся в понедельник.

Но в руководящих кругах говорят, что никаких поправок в санкционный пакет, которые бы сделали его менее жёстким, вносить не будут. Участники предпочтут потратить время на обсуждение, но одобрить санкции, которые гарантированно лишат Россию значительной доли доходов из за рубежа.

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