Герхард Шрёдер уходит из "Роснефти"

Экс-канцлер Германии Герхард Шрёдер не станет продлевать свои полномочия в составе совета директоров "Роснефти": об этом сообщается в пресс-релизе российской компании. Вместе со Шрёдером из совета выходит Маттиас Варниг — управляющий директор Nord Stream AG, первого "Северного потока".

Шрёдер занимал пост председателя совета директоров "Роснефти" с 2017 года. Кроме того, он возглавляет комитет акционеров Nord Stream AG и совет директоров Nord Stream 2 AG.

После российского вторжения бывшего канцлера начали подвергать жёсткой критике за сотрудничество с крупными российскими компаниями. В Германии призвали лишить Шрёдера ряда привилегий, связанных со статусом экс-главы правительства. Европарламент призывал ввести против него персональные санкции.

В заявлении "Роснефти" подчёркивается, что на этом фоне в компании с пониманием отнеслись к решению Шрёдера и Варнига и назвали неоценимым их вклад в развитие акционерного общества.