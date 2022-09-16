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Германия

Германия забирает дочернее предприятие "Роснефти"

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НПЗ PCK Raffinerie (Шведт), доля в котором принадлежит "Роснефти"
НПЗ PCK Raffinerie (Шведт), доля в котором принадлежит "Роснефти"   -   Авторское право  Patrick Pleul/(c) Copyright 2022, dpa (www.dpa.de). Alle Rechte vorbehalten

Правительство Германии взяло под свой контроль дочернюю структуру НК "Роснефть" и ее доли в трех нефтеперерабатывающих заводах на своей территории.

В заявлении минэкономики страны говорится, что этот шаг поможет обеспечить энергетическую безопасность до введения европейского эмбарго на российскую нефть.

НК "Роснефть" - третий по величине игрок на нефтяном рынке в Германии, на ее долю приходится около 12% немецких нефтеперерабатывающих мощностей.

ФРГ ежемесячно импортирует из России черное золото на несколько сотен миллионов евро.