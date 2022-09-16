Германия забирает дочернее предприятие "Роснефти"

Правительство Германии взяло под свой контроль дочернюю структуру НК "Роснефть" и ее доли в трех нефтеперерабатывающих заводах на своей территории.

В заявлении минэкономики страны говорится, что этот шаг поможет обеспечить энергетическую безопасность до введения европейского эмбарго на российскую нефть.

НК "Роснефть" - третий по величине игрок на нефтяном рынке в Германии, на ее долю приходится около 12% немецких нефтеперерабатывающих мощностей.

ФРГ ежемесячно импортирует из России черное золото на несколько сотен миллионов евро.