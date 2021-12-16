Словения передает председательство в ЕС Франции - торжественная церемония перехода полномочий состоялась в четверг в Париже. Официально бразды правления ЕС французы возьмут в свои руки 1 января, но уже сейчас демонстрируют всю решимость, с которой собираются действовать в роли лидера.

Жан-Ив Ле Дриан, министр европейских и иностранных дел Франции: "Наше председательство будет проходить под тройным девизом: восстановление, мощь, принадлежность, - сказал глава французского МИДа. - Речь идет о том, чтобы подготовиться к завтрашним пандемиям, перевооружить нашу промышленность, защитить верховенство закона во всем нашем Союзе и, конечно, укрепить европейскую оборону".

Анже Логар, министр иностранных дел Словении: "Мой коллега представил мне приоритеты Франции на период ее председательства в Совете Евросоюза, они амбициозны и во многих отношениях представляют собой продолжение работы, начатой под нашим председательством. Это не совпадение, поскольку на протяжении всего этого периода мы работали рука об руку".

Франция обещает руководить ЕС "скромно, трезво и с уважением к партнерам, но также с учетом ее убеждений, истории и интересов, которые тесно связаны с европейскими". Вместе с тем Эммануэля Макрона уже обвиняют в стремлении использовать европейскую платформу в борьбе за новый президентский мандат.