Президентские выборы во Франции вступают в новую стадию. Меньше, чем через две недели, состоится их второй тур. Друг другу противостоят нынешний глава государства Эммануэль Макрон и крайне правый кандидат Марин Ле Пен. Они предлагают два принципиально разных курса. Противоречия между ними проявляются, прежде всего, по вопросам о месте страны в Евросоюзе и будущем самого ЕС.

«24 апреля мы можем сделать выбор надежды, мы можем сделать выбор и для Франции, и для Европы», - сказал Макрон.

Он отстаивает свою проевропейскую платформу, с которой он победил на выборах в первый раз. Но теперь он не проявляет столь большого энтузиазма, как пять лет назад, потому что ему нужно привлечь на свою сторону голоса левых радикалов, которые скептически относятся к европейскому проекту.

«Я думаю, перед вторым туром он должен подобрать левые голоса, отданные особенно за Жан-Люка Меланшона, - сказал исследователь Свободного университета Брюсселя Кристоф Сенте. - Но евроскептицизм есть не только среди крайне правых, он также широко распространен среди левых. В своих последних речах Макрон призвал объединиться социал-демократов и сторонников большей независимости неоголлистов, которых нельзя назвать ярыми европейскими федералистами".

Марин Ле Пен больше не говорит о выходе Франции из еврозоны или даже европейского проекта, но её программа остается по сути антиевропейской:

«Я верну Франции суверенитет во всех областях, позволю французскому народу принимать решения и защищать свои интересы», - уверят она.

Брюссельский историк считает, что такой подход не соответствует изначальной позиции Франции в Евросоюзе:

«Марин Ле Пен ставит под сомнение некоторые обязательства Франции. Она предлагает, например, вернуть пограничный досмотр товаров, что позволило бы восстановить французские границы внутри единого рынка, чего не может быть, Это противоречит договорам, - сказал Эрик Морис. - Кроме того, планы Ле Пен по миграционной политике, очевидно, сильно противоречат европейским обязательствам и партнёрству с другими странами-членами».

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