Макрон и Ле Пен ищут новых избирателей

Победители первого тура президентских выборов во Франции сразу после оглашения результатов возобновили свои избирательные кампании перед решающим голосованием. Эммануэль Макрон отправился в турне и начал с одного из наиболее тяжёлых для него регионов – с департамента Нор. Макрон встретился с жителями городка Денэн, где в первом туре за него проголосовали менее 15% избирателей. Его оппонентка Марин Ле Пен получила здесь свыше 42%.

Лидер «Национального объединения» большую этого дня провела в своей штаб-квартире, а затем отправилась к департамента Йонна к югу от Парижа, где пообщалась с владельцами фермерских хозяйств.

Мобилизация

Сравнивая эту кампанию с 2017 г., когда Макрон и Ле Пен так же встретились во втором туре президентских выборов, политологи обращают внимание на роль мобилизации избирателей. Оба кандидата и сами говорили, что борются за голоса тех, кто поддерживал сошедших с дистанции претендентов, — чтобы обратить в свою пользу голосование, соответственно, против Ле Пен или Макрона.

Эммануэль Макрон больше не свежий кандидат, воплощающий надежды на обновление политической системы. Марин Ле Пен, вместе с тем, больше не та фигура, которую все критикуют. Она сделала немало для своего имиджа, и это даже важнее программы, – теперь она выглядит менее пугающей. Брис Тентюрье политолог

В первом туре президентских выборов Эммануэль Макрон получил около 28% голосов, Марин Ле Пен более 23%. Второй тур состоится 24 апреля.