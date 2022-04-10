Выборы во Франции: за кого болеет Евросоюз?

За выборами во Франции пристально следят из Брюсселя, где знают, что от их итогов зависит будущее Европейского Союза. Марин Ле Пен выступает за коренную реформу ЕС. Брюссельский историк из Фонда Робера Шумана сказал в интервью Euronews, что в ходе второго тура выборов союзные учреждения будут "болеть" за нынешнего президента:

Для Евросоюза, европейских партнеров и европейских институтов 24-го апреля предпочтительным будет выбор в пользу Эммануэля Макрона и преемственности проевропейского курса. - считает Эрик Морис. - С другой стороны, Марин Ле Пен больше не предлагает вывести Францию из зоны евро. Тем не менее, в её программе есть некоторые элементы, которые ставят под сомнение обязательства Франции в рамках ЕС и её приверженность европейскому проекту. Поэтому избрание Марин Ле Пен, создало бы большую политическую проблему с точки зрения европейских партнёров.

Какие пункты программы Марин Ле Пен могут привести к столкновению Парижа и Брюсселя?

_Она обещает снижение налога на добавленную стоимость, которое невозможно сделать без одобрения ЕС, - продолжал историк. - Что она будет делать в отношении программы восстановления, финансируемой Евросоюзом, которую Франция должна выполнять для получения этих денег? Что бы она сделала для сокращения государственного долга и бюджетного дефицита? Неясно. А потом она обещает ввести пограничный досмотр товаров, что противоречит договорам и нанесёт экономический удар по Франции и её партнерам. Кроме того, её миграционная политика будет проблематичной для остальных частей ЕС. _

В первой части предвыборной кампании Европа не была особенно горячей темой для кандидатов. Но в оставшиеся до второго тура дни место Франции в ЕС очевидно будет обсуждать гораздо больше.

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