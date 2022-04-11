Макрон и Ле Пен выходят во второй тур

Действующий президент Франции Эммануэль Макрон по предварительным данным лидирует в первом туре президентских выборов, прошедшем в стране в воскресенье. Второй тур состоится через две недели, и Макрон призвал своих сторонников к активному участию в кампании:

– В следующие две недели не будем жалеть усилий, ведь ничего ещё не решено. Будем скромными, решительными и давайте убедим всех и каждого, что 24 апреля мы можем выбрать новую французскую и европейскую эру. 24 апреля мы можем выбрать надежду. 24 апреля мы можем вместе выбрать Францию и Европу.

Во второй тур выходит также кандидат от «Национального объединения» Марин Ле Пен, отстаивающая идею независимости страны:

– Я обеспечу Франции национальную независимость, чтобы сделать её мирной страной. Я верну Франции суверенитет во всех областях, чтобы французский народ был свободен в принятии решений и защите своих интересов. Я возьму под контроль иммиграцию и восстановлю всеобщую безопасность.

Жан-Люк Меланшон, лидер «Непокорной Франции», оказался на третьем месте в президентской гонке. Выступая в Париже, он уже призвал своих избирателей не голосовать во втором туре за Ле Пен. При этом он не высказался в поддержку Макрона:

– За кого принимают французский народ? Люди сами знают, что делать и в состоянии решить, что будет благом для страны. Мы никогда не утратим веру в демократию, поэтому ни один голос не должен быть отдан за Ле Пен.

Следует отметить, что прежде основная политическая борьба во Франции велась между социалистами и республиканцами, которые сменяли друг друга у власти. Теперь, судя по результатам выборов, эти партии практически сошли со сцены, уступив место новым политическим силам.