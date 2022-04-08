Все флаги ЕС и НАТО - в гости к Украине

Программу "О положении Союза" ведёт из Брюсселя Мейв Макмахон: "На этой неделе было много встреч и собраний с целью остановить войну и страдания на Украине. Правозащитники из Human Rights Watch сообщили о военных преступлениях, совершённых российскими силами. Об этих злодениях много говорили и на пленарной сессии Европарламента в Страсбурге. Председатель Роберта Метсола проинформировала евродепутатов о своем недавнем визите в Киев:

«В Киеве мне было ясно, что эти военные преступления совершаются военными преступниками. Эти скоординированные действия не могут оставаться без ответа, и мы привлечем к ответственности всех виновных».

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, которая поехала по стопам Метсолы в Киев, объявила об очередном пакете санкций против Москвы, включая предложение о запрете на экспорт российского угля в ЕС:

«Этот пятый пакет состоит из шести элементов. Сначала мы введем запрет на импорт угля из России на сумму 4 миллиарда евро в год».

Кулеба просит поддержки и оружия

Но министр иностранных дел Украины считает, что союзники по ЕС и НАТО делают всё ещё недостаточно. Дмитрий Кулеба физически побывал здесь, в Брюсселе, на этой неделе и сказал главам МИД стран НАТО: «Либо вы поможете нам сейчас, либо ваша помощь придёт слишком поздно».

«Сколько ещё буч должно произойти, чтобы вы ввели санкции? Сколько детей, женщин, мужчин должно погибнуть, сколько невинных жизней должно быть потеряно, чтобы вы поняли: нельзя допустить усталости от санкций, как мы не можем допустить усталости от боёв».

Говоря об усталости, её, похоже, испытывает украинская диаспора в Брюсселе. Всего несколько недель назад тысячи людей выходили на улицы в знак протеста против российского вторжения, то теперь можно увидеть лишь горстку - это, наверное, результат осознания того, что эта война будет длиться долго.

Активист Анна Меленщук призывает ввести эмбарго ЕС на нефть и газ, иначе русские не остановятся на Украине:

«Они уже говорят об Эстонии, Латвии, Литве, Польше, Молдавии, Грузии. Если агрессоров не остановить, они продолжают идти. ЕС в силах их остановить. Вот почему мы здесь - нам нужны решительные шаги».

Между тем, ещё одним уродливым последствием войны на Украине является то, что тысячи женщин едут по континенту в одиночку и подвергаются риску эксплуатации. На этой неделе депутаты Европарламента проголосовали за резолюцию, призывающую ЕС наказать контрабандистов и торговцев людьми.

Шведская "зелёная" Элис Бах Кунке:

"ЕС должен остановить мужчин, покупающих секс, покупающих женщин и детей. Это нездоровое и возмутительное поведение. Кто похищает детей? Кто их насилует? Кто пользуется безвыходным положением женщин, которые всё потеряли и бегут? Таким мужчинам отведено особое место в аду".

Беженки рискуют, но фактов мало

Чтобы обсудить эту проблему, к нам подключается Клаус Ванауте, директор организации Payoke, которая борется с торговлей людьми, здесь, в Бельгии.

Euronews: Как мы уже сказали, много женщин, девочек, детей, спасаясь с Украины, едут на Запад. Насколько это обеспокоит вашу организацию?

Ванауте: Мы, конечно, очень обеспокоены. Мы знаем о ситуации в зоне боевых действий. Люди бегут оттуда с очень небольшими финансовыми средствами, не зная, куда им направляться и где они в конечном итоге окажутся. Они могут быть легкой добычей для торговцев людьми, будь то сексуальное рабство или экономическая эксплуатация. Мы очень обеспокоены, потому что мы получаем тревожные сигналы из Германии, Нидерландов и, особенно из Польши и Румынии. Очень неприятно осознавать, что это далеко не полная картина. Мы знаем, что происходит нечто большее.

Euronews: А как насчет Бельгии, ведь ваша организация находится во Фландрии… Вы обнаружили какие-либо инциденты здесь?

Ванауте: На данный момент установлено очень мало фактов. Я имею в виду, что о реальных случаях торговли людьми сообщается очень мало. У нас было таких два в Бельгии около двух или трех недель назад. Один из них был попыткой принуждения к сексу, а другой, по сути, экономической эксплуатацией. У нас был ещё один случай в прошлую пятницу, когда две женщины и ребенок были обнаружены на какой-то мясной фабрике при очень, очень ужасных обстоятельствах.

Euronews: Европарламент обсуждал эту тему на этой неделе. Чтобы бы вы хотели сказать евродепутатам и государствам-членам ЕС?

Ванауте: Я бы предложил попытаться любыми способами передать как можно больше информации непосредственно беженкам. Нужно печатать для них объявления, брошюры, плакаты. Нужно посылать больше полиции в места, где находится много таких женщин. С ними нужно разговаривать желательно на русском или украинском, потому что очень немногие из них говорят на местном или каком-либо другом языке. С другой стороны, мы должны смотреть на это реалистично. Неизбежно, будет случаться всякое, потому что цифры прибывающих с Украины просто слишком велики. В Европе ни одна национальная полиция не в состоянии сейчас следить за всеми этими людьми и обеспечивать, чтобы они оказались в безопасных условиях.

ЕС не допустит отката от демократии в Венгрии

И, наконец, на эти выходные назначен первый тур выборов во Франции. На минувшей же неделе подводились итоги венгерских выборов.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан:

«Наша победа настолько велика, что её видно даже с Луны, а тем более из Брюсселя…».

Брюссель действительно заметил победу венгерского премьера, но вместо того, чтобы отправить ему поздравительную открытку, Еврокомиссия шлёпнула его по рукам, начав расследование сообщений о разбазаривании в Венгрии европейских средств. Финансирование страны может быть приостановлено из-за предполагаемого мошенничества и коррупции. Это показывет, что, несмотря на войну и несмотря на популярность Виктора Орбана дома, откат от демократии недопустим в стране ЕС".

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