НАТО обещает Украине больше поддержки

"Оружие, оружие, оружие". Это то, что Украина просит у НАТО для отражения российской агрессии. Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба призвал побыстрее поставить его стране бронетехнику, боевую авиацию, средства ПВО, чтобы защитить прежде всего гражданское население:

«Либо вы поможете нам сейчас - я говорю о днях, а не о неделях, - либо ваша помощь придет слишком поздно, и многие люди погибнут, многие мирные жители потеряют свои дома, многие деревни будут разрушены именно потому, что эта помощь прийдёт слишком поздно».

Кулеба предупредил о готовящемся большом наступления оккупантов на Востоке страны, в районе Донбасса, которое будет самым крупным после Второй мировой войны. Он находился в Брюсселе во второй и последний день встречи министров иностранных дел НАТО.

Генеральный секретарь Йенс Столтенберг сказал, что пока идёт отвод российских войск с Севера и Центра, и их перегруппировка, альянс использует время для обеспечения Украины необходимыми вооружениями, в том числе тяжелыми:

«Мы НАТО, готовы оказывать поддержку Украине, предоставлять ей больше поддержки. Союзники признают безотлагательность предоставления ещё поддержки».

Однако по его словам генсека, НАТО делает все возможное для того, чтобы не допустить эскалации войны. Столтенберг выразил мнение, что путь к миру будет долгим, и к этому союзникам нужно быть готовыми. Он не уточнил, что именно и когда будет поставлено Украине.

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