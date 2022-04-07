Дмитрий Кулеба странам НАТО: "Сегодня оружие служит целям мира"

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, прибывший в Брюссель на встречу с главами МИД стран НАТО, высказался за полное нефтяное и газовое эмбарго в отношении России, а также заявил журналистам, что альянс должен поставлять Киеву любые виды оружия, включая самолеты, бронетехнику и средства ПВО.

Моя повестка очень проста, в ней только три пункта – это оружие, оружие и ещё раз оружие. Мы уверены, что лучший способ помочь Украине сейчас – это обеспечить её всем необходимым для сдерживания Путина и нанесения поражения российской армии на Украине. Дмитрий Кулеба Министр иностранных дел Украины

Генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал союзников направить различные системы как лёгких, так и тяжёлых вооружений для нужд украинской армии.

Украина ведёт оборонительную войну, поэтому нет разницы между поставками оборонительного и наступательного вооружения. НАТО предоставило Украине поддержку, но не собирается посылать войска. На нас лежит ответственность по нераспространению эскалации за территорию Украины. Это может быть ещё более опасно и разрушительно и может принести ещё больше смертей. Йенс Столтенберг Генеральный секретарь НАТО

Выступая в штаб-квартире НАТО, глава украинской дипломатии также подчеркнул, что в ситуации, которую переживает его страна, "оружие служит целям мира".

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