Дмитрий Кулеба странам НАТО: "Сегодня оружие служит целям мира"Комментарии
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, прибывший в Брюссель на встречу с главами МИД стран НАТО, высказался за полное нефтяное и газовое эмбарго в отношении России, а также заявил журналистам, что альянс должен поставлять Киеву любые виды оружия, включая самолеты, бронетехнику и средства ПВО.
Генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал союзников направить различные системы как лёгких, так и тяжёлых вооружений для нужд украинской армии.
Выступая в штаб-квартире НАТО, глава украинской дипломатии также подчеркнул, что в ситуации, которую переживает его страна, "оружие служит целям мира".
Следите за новостями Euronews в наших приложениях на Google Play и App Store.