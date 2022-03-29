Инструменты в этой мастерской находятся в постоянном обороте. Их берут напрокат для ремонта домов, ухода за садом, рукоделья или хобби. Хозяеву не нужно, например покупать новые пассатижи, чтобы вытащить из стены гвоздь, он одалживает их здесь как в библиотеке. Отходы, если они есть, умелец тоже приносит сюда на переработку. Это пример циркулярного, экономичного и безотходного хозяйства.

"Наша большая идея, которая носилась в воздухе уже давно, состоит в том, чтобы люди по очереди использовали инструменты, когда они им нужны, и делили расходы с другими, в данном случае от четырёх человек до пяти сотен, - сказал хозяин библиотеки инструментов La Tournevie Оливье Бейс. - Это позволило нам стимулировать ремонтную экономику. Мы поощряем компании, которые производят инвентарь высокого качества по умеренной цене".

Проект стартовал в 2015 году. На сегодняшний день у него более 400 подписчиков, которые платят 40 евро в год, чтобы брать инструменты домой столько угодно раз.

Корреспондент Euronews Аида Санчес Алонсо передаёт:

"Инструменты для обработки дерева, металла или сварки. Вот некоторые из вещей, которые можно позаимствовать в этой брюссельской библиотеке инструментов. Это пример экономики замкнутого цикла, наряду с магазинами одежды секонд-хенд. Еврокомиссия включит эту инициативу свой пакет мер по глобальной экономике, который она представит на этой неделе».

Одно из очевидных преимуществ экономики замкнутого цикла - то, что она меньше, чем традиционная, вредит окружающей среде. По мнению эксперта из Европейского экологического бюро, мы вступаем в эпоху неопределенности и риска, а циркулярные хозяйства помогут избежать природных бедствий и техногенных катастроф:

«Полученная нами возможность ремонтировать товары, продлевать срок их службы, способствует повышению устойчивости, - сказал Жан-Пьер Швейцер. - Если вы можете получить запасные части на месте, а не импортировать их с другой стороны земного шара, это означает, что в локальном масштабе у вас больше контроля над логистической цепочкой. Это обеспечивает надёжность вашему производству и является ещё одним преимуществом циркулярного хозяйства».

Европейская комиссия сейчас работает над тем, как внедрить экономику замкнутого цикла в текстильном и строительном секторах стран-членов ЕС.

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