Из-за войны на Украине страдает бельгийская ферма

На сельском хозяйстве Бельгии пагубно сказывается война на Украине. За её ходом и последствиями с тревогой следит глава семейной фермы Лоран Гоман. Для его 250 коров и 600 коз пока хватает кормов, хотя в их состав входит украинская кукуруза. Но под угрозой оказалось выращивание зерновых, свёклы и картофеля. За несколько недель российского вторжения там взлетели на цены на удобрения здесь.

«Удобрения, за которые год назад мы платили от 150 до 200 евро за тонну, сейчас стоят 800 евро, - говорит фермер. - Мы никак не можем себе этого позволить таких трат. К тому же возник дефицит удобрений. Мы должны готовиться к тому, что все производственные расходы станут намного выше, и будет не хватать различных материалов и товаров».

Россия занимает ведущие позиции на европейском рынке удобрений. В прошлом году она была первым по объёму экспортером азотных и вторым по величине поставщиком калийных и фосфорных удобрений. Но ожидание новых санкций против Москвы и Минска, перебоев с поставками, отключения банков от платёжных систем - все это создаёт неблагоприятные условия для ферм и потребителей.

«Прежде всего, это оказывает прямое негативное влияние на наши финансы по мере того, как растут наши производственные затраты, - продолжал Лоран Гоман. - Если мы не внесём нужного количества удобрений под посевы, то упадёт урожай. Так что это порочный круг: меньше удобрений, меньше производства и где-то в конце концов - нехватка всего!"

Трудности с доступом к удобрениям угрожают вывести из равновесия такие фермерские хозяйств, которые теперь не могут планировать свою деятельность на ближайшие месяцы.

Евросоюз пытается смягчить вредоносное воздействия конфликта на свою экономику. Министры, отвечающие за сельское хозяйство, встречаются на этой неделе в Брюсселе. Ожидается, что Еврокомиссия также представит свои предложения о помощи производителям в среду.