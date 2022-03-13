Угроза продовольственного кризиса из-за войны на Украине

ООН предупреждает, что война на Украине и антироссийские санкции приведут к ухудшению глобальной продовольственной безопасности. Жители стран на севере Африки, получающих из России и Украины более 30% зерна, делают запасы перед Рамадоном.

В Тунисе в несколько раз выросли продажи манной крупы, сахара и муки. 50% хлеба в стране производится из украинской пшеницы. Цены уже выросли.

"В обычное время часть помещения полностью заполнена мешками с мукой. А сегодня приходится использовать для выпечки хлеба муку, которая предназначена для баклавы. Я покупаю 10 кг за 18 динаров, но обычно мешок объемом 50 кг стоит 26 динаров. И хотя последствия войны еще не сказались в полной мере, как мы будем работать? Я переживаю", — говорит владелец пекарни.

Власти Туниса сообщили, что запасов импортируемой продукции хватит на три месяца, но люди не верят обещаниям и скупают товары.

В Марокко после акции протеста водителей грузовиков против повышения стоимости энергоносителей. правительство пообещало рассмотреть меры по субсидированию отрасли, чтобы защитить граждан от дальнейшего роста цен.