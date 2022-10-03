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Новости Европы

Как подорожание энергии ударило по малым предприятиям в Бельгии

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 Méabh Mc Mahon
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В бельгийской пекарне-кондитерской
В бельгийской пекарне-кондитерской   -   Авторское право  Cleared

По утрам всегда царит оживление в пекарне городка Амай на востоке Бельгии. Больше всего раскупаются французские булки и круасаны, но готовятся и торты для дней рождения и свадеб. Хозяин Эммануэль Лиманс надеялся расширить свой кондитерский отдел и увеличить штат с нынешних 20 человек, но на днях он получил огромные счета за энергию на сумму около 50 тыс евро.

"Счёт на 36 тыс это только долг за прошлый год, а после нам еще повысили счета на энергию до 14 800 евро в месяц, - говорит Эмануэль. - Эдак нам придётся стать стать низкобюджетным производством. Я смогу продавать только хлеб!"

Местный фермер Арно Вандил доставляет в город свежее молоко. Он рассказал Euronews, что его счёта также резко выросли с 1,5 тыс евро в месяц до 9 тыс евро.

"Нам придётся пойти в "антиэкологическом" направлении: мы установим дизельный электрогенератор, - сказал Арно. - Политики требовали от нас не загрязнять почву и воздух, но это становится слишком накладно, и мы вынуждены перестать быть "зелёными", чтобы спасти свой бизнес".

Эммануэль Лиманс рискнул вложил средства в солнечные батареи и реорганизовал рабочие смены, решил выключать всё на ночь. Но оплатить все счета за коммунальные услуги ему пока не по карману:

"Придётся закрываться на один день в неделю для экономии энергии, хотя это и нелепо. Предприятие-то работает хорошо".

"Пекарь Эмануэль Лиманс не единственный, кто ощущает неуверенность в будущем, - передаёт наш корреспондент Мейв Макмахон. - Многие местные жители обеспокоены. Они страдают от инфляции и не верят своим политикам".

"Это влияет на всех, это влияет на наших детей, на наши кошельки, и мы ничего не можем с этим поделать, - сказал курьер Марио. - Это все очень трудно".

"Дорожает не только бензин, - сказал таксист Омар. - Цена в магазинах тоже растут - везде".

"Бельгийское население потеряло веру в своё правительство", - сказала хозяйка магазина Жюстин.

"Это позор, - говорит неизвестный прохожий. - Мы переживаем за наше будущее, потому что нам придется всё больше  затягивать пояса. Мы окажемся на улице, когда больше не сможем ни за что платить. Я уже много лет не доверяю политикам, ни одному из них".

Министры энергетики Евросоюза встретились в прошлую пятницу в Брюсселе и предложили облагать налогом прибыль компаний, работающих на ископаемом топливе, а также ограничить доходы разбогатевших на кризисе электростанций. Вырученные деньги должны быть перераспределены на благо простых людей. Полное согласование таких мер потребует много времени, но ещё больше - приведение их в силу.