Что россияне думают о военной спецоперации Владимира Путина на Украине

"Ребята, где сейчас протестуют?" - спрашивает 28-летняя Ксения, которая впервые в жизни вышла на улицу, чтобы выразить свое мнение.

В Москве 9 часов вечера, и милиция уже разогнала основную массу демонстрантов. Поскольку всех с антивоенными плакатами сразу же задерживают, протестующие просто прогуливаются, пока не соберется достаточно большая группа, чтобы громко выразить свое несогласие с тем, что происходит на Украине.

Две девушки негромко говорят в сторону полицейских: "Нет войне!", а затем убегают, нервно смеясь.

"Работаем, вперед!" - приказывает один из офицеров подчиненным. Группа из трех молодых сотрудников полиции ищет, кого бы задержать, но не находит подходящих целей. Наконец, они хватают мужчину и тащат его к полицейскому фургону. Он оказывается сильно пьян, его отпускают.

Протестующие движутся по небольшим улицам, следя за обновлениями в специальных телеграм-каналах. За ними следуют полицейские фургоны. Это словно игра в кошки-мышки. Ночь заканчивается тем, что 39-летний мужчина въезжает в полицейские заграждения на Пушкинской площади на машине с надписями "Это война!" и "Народ, вставай!". Машина загорается, мужчину арестовывают.

На шестой день с начала вторжения на Украину и антивоенных протестов в российских городах задержаны более шести тысяч человек.

Ксения Фото: Анастасия Трофимова

"В ночь [вторжения] у меня было очень хорошее настроение", - вспоминает Ксения. - "Мы отмечали 23 февраля, пили вино, пели на качелях. В 6:05 утра Forbes сообщил, что Путин объявил о начале военной операции. И всё. Мой мир разделился на "до" и "после".

Ксения работает в PR. О действиях властей она высказывается резко: "Путин - сумасшедший. Ни один здравомыслящий человек не стал бы делать ничего подобного. Украина выстоит. А мы будем в дерьме".

"К этому давно всё шло"

"Вы ведь не из этих, не из либералов?" - спрашивает 49-летний Юрий. Ему не нравятся протестующие против военных действий.

Юрий Фото: Анастасия Трофимова

"Я против войны. Но, честно говоря, к этому давно всё шло. Проблема не в Украине, а в англосаксах, которые лезут к нам. Посмотрите, что случилось со странами, в которые они вторгались, например, с Сирией. А теперь они пытаются добраться до нас через Украину. Поэтому я считаю, что всё это оправдано и правильно".

Либералы, которых Юрий сильно не любит, отвечают ему тем же, называя "жертвой зомбоящика". Эта ситуация расколола многие российские семьи. Такие настроения, как у Юрия, слишком распространены, чтобы считать их отдельными безумными разговорами.

Страх перед НАТО был и остается вполне реальным. Примеры Югославии и Ливии, двух государств, подвергшихся бомбардировкам сил НАТО, используются для того, чтобы внушить опасения, что Россия может стать следующей. За день до вторжения Путин вновь рассказывал народу об обещаниях, данных России, не расширять НАТО на восток и заявил, что эти обещания были нарушены пять раз. Переговоры Украины о вступлении в НАТО лишь усиливают этот страх.

Никита Фото: Анастасия Трофимова

Юрий - один из многих, кто смотрит на происходящее через призму страха.

"Если меня призовут, я пойду", - говорит он. "Русские не боятся армии. У всех нас есть дети. По крайней мере, мои дети будут защищены".

Что он думает о санкциях против России?

"Наш народ всегда был под какими-то санкциями. Мы привыкли к этому. Если мы выжили во время голода и блокады, переживем и это".

Солнечно, люди фотографируются на Красной площади. Длинная колонна автобусов Росгвардии едет вдоль стен Кремля. Ожидаются новые акции протеста.

Никита, 20 лет, рассказывает Euronews: "Я вообще-то против войны. Но не знаю, что я бы сделал на месте нашего правительства. Не начнись война сейчас, возможно, через пять-шесть лет Украина вступила бы в НАТО, и последствия для России были бы совсем другими. Конечно, мне очень жаль простых людей, которые не могут повлиять на решения своего правительства". На вопрос кого именно ему жаль - россиян или украинцев, Никита отвечает: "Всех нас. Наши ребята там гибнут, и украинцы тоже".

Олеся Фото: Анастасия Трофимова

"Я против войны", - говорит 45-летняя Олеся, у которой большинство родственников живет на Донбассе. "Но я считаю, что всё это нужно было сделать в 2014 году, и тогда бы у нас не было войны сегодня. Где был Запад со всей его гуманитарной озабоченностью, когда украинцы обстреливали жителей Донбасса?"

Несмотря на то, что среди россиян немало людей, оправдывающих вторжение на Украину, демонстраций в поддержку военной спецоперации не было. Наоборот, на улицы выходят те, кто против, несмотря на угрозы быть задержанным. У многих россиян есть родственники и друзья на Украине.

"Война - это всегда ужасно. Война никогда не приводит ни к чему хорошему, не приведет и в этот раз", - говорит 18-летняя Тоня, перекидывая через плечо сумку с пришитым к ней значком "Нет войне!".

"Мне страшно и больно за моих друзей на Украине, которые пишут мне: "Мы спускаемся в бомбоубежище". Мы шутим: "Это утро было просто бомбическое, не так ли?", а мне отвечают: "Да, просто огонь!". За последние три дня я спала в общей сложности 10 часов. Все остальное время я плачу".

Война со страной, имеющей самые тесные исторические и культурные связи с Россией, казалась нелепой и абсурдной. До 24 февраля 2022 года. Решение Путина о вторжении на Украину застало большинство россиян врасплох.