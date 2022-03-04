Россия грозит тюрьмой за публикации о вторжении

Госдума единогласно утвердила проекты законов об уголовной ответственности за распространение недостоверной информации о действиях вооружённых сил и за призывы к введению санкций против России. За публикацию несовпадающих с официальными заявлениями российской стороны сообщений о вторжении на Украину, согласно этим инициативам, может грозить до 15 лет тюрьмы.

В России за освящение войны заблокировали доступ уже к целому ряду СМИ, в частности, к журналу The New Times, Deutsche Welle, BBC, а также «Медузе», «Голосу Америки» и «Радио Свобода», объявленным «иностранными агентами».

Накануне от эфира отключили «Эхо Москвы», совет директоров постановил ликвидировать радиостанцию.

Мы сейчас существуем в такой полувоенной обстановке, и государство шаг за шагом вводит рестриктивные законы в отношении не только журналистов, а вообще свободы слова. Надо признать, что мы забыли, как мы жили 30 лет назад, до Михаила Сергеевича Горбачёва. Собственно мы пока возвращаемся к этому. Алексей Венедиктов главный редактор «Эха Москвы»

В пятницу «Эхо Москвы» объявило об удалении своих официальных аккаунтов в социальных сетях, закрыло сайт и прекратило все трансляции. Перед этим своё вещание приостановил телеканал «Дождь», который был также заблокирован по требованию Генпрокуратуры из-за публикаций о войне.

О прекращении деятельности в России объявляют и другие издания. Так The Village вывез редакцию в Варшаву. Уральский информационный портал Znak.com объявил о приостановке работы, сославшись на большое количество ограничений для прессы.

Ранее Роскомнадзор назвал недостоверной любую информацию о войне, не основанную на официальных российских источниках. Москва требует называть вторжение на Украину «специальной военной операцией», не признаёт свою ответственность за бомбардировки гражданских объектов и гибель мирных жителей и отрицает масштабы потерь, о которых заявляет Киев.