Война на Украине: "Худшее ещё впереди"

"Задачи специальной военной операции будут выполнены, а затягивание переговоров приведет к появлению дополнительных требований к Киеву", об этом, согласно пресс-службе Кремля, Владимир Путин заявил Эммануэлю Макрону во время телефонного разговора в четверг.

Подводя итог беседе, французский президент выразил мнение, что "худшее еще впереди" и в планах российского лидера - "взять под контроль" всю Украину.

Выступая на заседании Совбеза России, Путин отметил, что русские и украинцы - один народ, несмотря на "нацистскую националистическую пропаганду"

Сейчас на украинской территории наши солдаты и офицеры сражаются за Россию, за мирную жизнь для граждан Донбасса, за денацификацию и демилитаризацию Украины, чтобы никакая анти-Россия, годами создаваемая Западом прямо у наших границ, нам не угрожала: в том числе и ядерным оружием, как это было в последнее время Владимир Путин президент России

В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов к прямым переговорам с Владимиром Путиным, так как считает это единственным способом остановить войну.

Обращаясь к западным странам, Зеленский отметил, что если Украина падет, Россия нападет на остальную Восточную Европу, начиная с Балтийских стран, чтобы дойти "до "Берлинской стены".

При этом по словам президента, Москва возместит Киеву весь нанесенный ущерб.

Мы восстановим каждый дом, каждую улицу, каждый город и говорим России: учите термины "репарация" и "контрибуция". Вы возместите нам все, что вы сделали против нашего государства, против каждого украинца, в полном объеме. И мы не забудем всех, кто погиб Владимир Зеленский президент Украины

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен в четверг подтвердила, что поддерживает потенциальное вступление Украины в ЕС и объявила, что страна, ставшая жертвой российского военного вторжения, будет подключена к европейской электросети "в течение нескольких недель", добавив, что санкции ЕС против Москвы могут быть продолжены.

Три волны санкций, которые мы ввели, уже оказывают влияние на российскую экономику и, следовательно, на военные усилия Путина. И мы предпримем дополнительные шаги, если ситуация на местах ухудшится Урсула фон дер Ляйен председатель Еврокомиссии

Евросоюз прорабатывает очередной, четвертый, пакет санкций против России.