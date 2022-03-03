Война на Украине: "Худшее ещё впереди"Комментарии
"Задачи специальной военной операции будут выполнены, а затягивание переговоров приведет к появлению дополнительных требований к Киеву", об этом, согласно пресс-службе Кремля, Владимир Путин заявил Эммануэлю Макрону во время телефонного разговора в четверг.
Подводя итог беседе, французский президент выразил мнение, что "худшее еще впереди" и в планах российского лидера - "взять под контроль" всю Украину.
Выступая на заседании Совбеза России, Путин отметил, что русские и украинцы - один народ, несмотря на "нацистскую националистическую пропаганду"
В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов к прямым переговорам с Владимиром Путиным, так как считает это единственным способом остановить войну.
Обращаясь к западным странам, Зеленский отметил, что если Украина падет, Россия нападет на остальную Восточную Европу, начиная с Балтийских стран, чтобы дойти "до "Берлинской стены".
При этом по словам президента, Москва возместит Киеву весь нанесенный ущерб.
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен в четверг подтвердила, что поддерживает потенциальное вступление Украины в ЕС и объявила, что страна, ставшая жертвой российского военного вторжения, будет подключена к европейской электросети "в течение нескольких недель", добавив, что санкции ЕС против Москвы могут быть продолжены.
Евросоюз прорабатывает очередной, четвертый, пакет санкций против России.