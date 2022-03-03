Украина — Россия: итоги второго раунда переговоров

В Беловежской пуще прошел второй раунд переговоров между Украиной и Россией, главной темой которых стал гуманитарный аспект.

Стороны согласовали возможность открытия гуманитарных коридоров для эвакуации мирных жителей и доставки медикаментов и продовольствия в места наиболее ожесточенных боев. С условием, что в этих районах на время эвакуации будет действовать режим прекращения огня.

Делегации также обсудили вопрос будущего политического урегулирования конфликта, но подробностей не раскрыли.

По словам советника главы офиса Президента Зеленского Михаила Подоляка, украинская делегация не получила желаемых результатов.

В то же время российская отреагировала так:

Я считаю, что это существенный прогресс. Еще раз РФ призывает гражданских лиц, которые оказались в этой обстановке, в том случае, если боевые действия продолжаются, воспользоваться данными гуманитарными коридорами, либо сделать всё возможное, чтобы боевые действия прекратились Владимир Мединский помощник президента РФ, глава российской делегации

Третий раунд переговоров, как ожидается, пройдет в начале следующей недели так же в Беларуси. И, по мнению российской стороны, именно там делегации придут к определенным важным договоренностям.

В то же время со всей страны к западным границам, во Львов, продолжают пребывать переполненные поезда. С начала боевых действий Украину покинули более миллиона человек, что стало самым стремительным исходом беженцев в этом веке.

В ООН не исключают, что в конечном итоге страну покинут 4 млн человек.