Врачи сгорают на работе и скучают по пациентам: подменить их должен ИИ

Саммит в Германии закрылся 14 октября.
Саммит в Германии закрылся 14 октября.
Авторское право AP Photo
By Euronews
Опубликовано
Раз в год врачи, деятели науки, политики, НПО встречаются на Всемирном саммите по здравоохранению для обмена мнениями. Президент саммита, профессор Прис, рассказал нам о роли ИИ в больницах завтрашнего дня.

На Всемирном саммите здравоохранения в Берлине в течение двух дней обсуждали инновационные решения в сфере здоровья. Директор мероприятия профессор Аксель Прис бьет тревогу, отмечая растущее число выгораний среди медиков даже в благополучных странах. Причина - перегруженность бюрократической работой и утеря связи с пациентом, говорит он. "У многих врачей, да и у других специалистов от медицины, часто возникает ощущение, что они больше не занимаются тем, чему их учили, для чего они шли в профессию, - комментирует Прис. - Я имею в виду полноценное взаимодействие с пациентами, а не подпитывание бюрократического аппарата".

Подсчитано, что бумажная работа занимает у врачей до трех часов в день. Прис признает, что через она крайне важна, так как позволяет собирать данные, нужные в науке и управлении здравоохранением. Профессор предлагает разгрузить врачей, поручив "писанину"искусственному интеллекту.

Однако, акцентирует он, для этого новые технологии должны быть максимально усовершенствованы "Забавно, что одной из главных причин выгорания врачей в Америке в последние 20 лет стало как раз внедрение цифровых систем, - рассказывает Прис. - А все потому, что системы не были развитыми, они были глупыми, врачам приходилось сидеть и нажимать на кнопки, что лишь прибавляло им работы".

Сегодняшние технологии несравнимы, но и в них полно серых зон. "Например, если ИИ обучается на неправильных данных, то в итоге не поможет, как следует., - говорит Прис. - Если данные, собранные системой, касаются только американцев, их нельзя экстраполировать на, скажем, китайцев или жителей Африки".

Большая проблема, по мнению профессора - и в отсутствии гендерного равновесия: при обучении ИИ задействуют слишком много мужчин и мало женщин. "Эти ошибки необходимо исправить", - убежден профессор Прис.

