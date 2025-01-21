Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Слишком дорого: США уходят из ВОЗ

Десятки указов подписаны уже в первый день.
Десятки указов подписаны уже в первый день. Авторское право  Evan Vucci/Copyright 2025 The AP. All rights reserved
Авторское право Evan Vucci/Copyright 2025 The AP. All rights reserved
By Euronews
Дональд Трамп, едва придя в Белый дом, остановил членство США в ВОЗ. По его оценкам, оно не отвечает интересам Америки.

Трамп начал второй срок с в подписания десятков указов, в числе которых - распоряжение о выходе из ВОЗ. По оценкам нового президента, эта организация требует от США "несправедливо обременительных выплат". "Мы платили ВОЗ 500 миллионов, когда я бы в Белом доме в первый раз, - напомнил Трамп. - И я решил тогда положить этому конец. Им очень хотелось вернуть нас, посмотрим, что будет дальше. Смотрите, как несправедливо: Китай платит ВОЗ 39 миллионов, а мы - 500 миллионов, при этом Китай - более крупная страна".

Смотрите, как несправедливо: Китай платит ВОЗ 39 миллионов, а мы - 500 миллионов, при этом Китай - более крупная страна".
Дональд Трамп.

Членство в ВОЗ, остановленное Трампом в его первый срок, было возобновлено президентом Байденом. В перечне претензий Трампа к этой организации - "неграмотное" управление пандемией коронаврисуа и другими глобальными кризисами. Он также отмечает ее "неспособность продемонстрировать независимость от неуместного политического влияния стран-членов".

Анонсированный выход Америки из рядов ВОЗ состоится через 12 месяцев и коснется 18 процентов бюджета этой организации. Вашингтон не только остановит финансирование, но и отзовет свой персонал и подрядчиков, сотрудничающих с ВОЗ.

