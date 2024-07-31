Банки для чемпиона: почему олимпийцы покрыты синяками?

Николо Мартиненги, олимпийский чемпион по плаванию - весь в синяках. Это результат вакуумной терапии, которая популярна у спортсменов и звезд, но критикуется официальной медициной.

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Итальянский пловец Николо Мартиненги, выигравший заплыв на 100 метров брассом - явный сторонник вакуумной терапии, или постановки "банок". Об этом красноречиво свидетельствуют характерные красные отметины на его торсе.

В разное время подобные синяки были замечены у других спортсменов и знаменитостей - например, у Джастина Бибера, Дженнифер Энистон и Гвинет Пэлтроу. О чем идет речь?

Вакуумная терапия - древняя техника лечения, пришедшая из Китая и с Ближнего Востока. Терапевт, проводящий процедуру, выжигает воздуха внутри банки, так создается вакуум и сосуд плотно пристает к коже, затягивая ее внутрь. Считается, что это помогает улучшить кровообращение, снять локальное воспаление и перенапряжение.

Правда, официальная медицина относится к "банкам" скорее скептически. На сегодня в мире собрано мало научных доказательств их пользы.

В 2023 году было проведено обобщение данных о роли вакуумной терапии в реабилитации спортсменов - с опорой на серию исследований, опубликованных в период с 1990 по 2019 год. Авторы обзора сделали вывод, что хотя "терапия имеет низкую или умеренную доказательную базу, она может быть использована в качестве полезного дополнения, так как снижает болевой эффект и улучшает кровоснабжение пораженной области, почти не имея побочных эффектов".

Во Франции, стране, принимающей Олимпиаду, национальная ассоциация массажистов и физиотерапевтов запретила эту практику в 2021 году, посчитав, что доказанная польза не перевешивает потенциальные риски.