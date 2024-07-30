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Палящий зной пришел в Париж после дождливого начала Олимпийских игр

Болельщики сборной США наблюдают за заездами мужской восьмерки по академической гребле на летних Олимпийских играх 2024 года, понедельник, 29 июля 2024 года, в Вэр-сюр-Марн, Франция. (AP Photo/Lindsey Wasson)
Болельщики сборной США наблюдают за заездами мужской восьмерки по академической гребле на летних Олимпийских играх 2024 года, понедельник, 29 июля 2024 года, в Вэр-сюр-Марн, Франция. (AP Photo/Lindsey Wasson) Авторское право Lindsey Wasson/Copyright 2024 The AP. All rights reserved
Авторское право Lindsey Wasson/Copyright 2024 The AP. All rights reserved
By Euronews и AP
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Эта статья была первоначально опубликована на английском языке

В столице Франции раздают воду, врачи рекомендуют не выходит на улицу в самые жаркие часы.

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Во вторник жара достигнет 36 градусов Цельсия в тени, а на открытом воздухе проходят несколько соревнований. Резкое повышение температуры сказывается не только на спортсменах, участвующих в Играх, но и на зрителях, туристах и жителях Парижа.

Meteo France рекомендует ограничить выход на улицу в самые жаркие часы, а также не забывать о воде, носить головные уборы и использовать увлажняющие спреи.

Региональный оператор парижских поездов и метро Île-de-France Mobilités заявил, что распространит два миллиона бутылок воды на более чем 70 вокзалах и остановках своей транспортной сети, а также на автобусных станциях

В понедельник температура воздуха на юге Франции превысила 40 °C.

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