Палящий зной пришел в Париж после дождливого начала Олимпийских игр

By Euronews и AP

В столице Франции раздают воду, врачи рекомендуют не выходит на улицу в самые жаркие часы.

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Во вторник жара достигнет 36 градусов Цельсия в тени, а на открытом воздухе проходят несколько соревнований. Резкое повышение температуры сказывается не только на спортсменах, участвующих в Играх, но и на зрителях, туристах и жителях Парижа.

Meteo France рекомендует ограничить выход на улицу в самые жаркие часы, а также не забывать о воде, носить головные уборы и использовать увлажняющие спреи.

Региональный оператор парижских поездов и метро Île-de-France Mobilités заявил, что распространит два миллиона бутылок воды на более чем 70 вокзалах и остановках своей транспортной сети, а также на автобусных станциях

В понедельник температура воздуха на юге Франции превысила 40 °C.