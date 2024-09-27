Алексис Гусдейл: "Всплеск связанного с наркоторговлей насилия — это тревожная тенденция"

В Европейском союзе увеличиваются объемы незаконного оборота наркотиков и количество преступлений, связанных с наркотрафиком. Для решения этой проблемы внедряются новые методы, ведется поиск новых форм сотрудничества.

Об этом мы сегодня говорим с исполнительным директором Агентства Евросоюза по борьбе с наркотиками Алексисом Гусдейлом, гостем программы “Глобальный диалог”.

Euronews: Вы начали свою деятельность давно, когда ваше агентство еще называлось центром мониторинга. С июля у вас более широкие полномочия. Мы поговорим и об этом, но для начала я хотела бы спросить, какие новые виды наркотиков, помимо “розового кокаина”, распространяются в Европе. Какой риск они представляют для людей, которые их употребляют?

Алексис Гусдейл: Новые наркотики - это препараты или вещества, которые еще даже не классифицированы как наркотики. Поэтому мы называем их новыми психоактивными веществами. Они оказывают психоактивное воздействие на мозг, но - повторю - еще не классифицируются как наркотики. За последние 27 лет мы создали и развили европейскую систему предупреждения о наркотиках и обнаружили более 950 таких веществ, которые никогда раньше не появлялись на европейском рынке. Некоторые из них могут нанести вред здоровью и даже привести к летальному исходу.

Euronews: Что такое “розовый кокаин”. Я уверена, что большинство европейцев незнакомо с этими новыми веществами. Что это за наркотик и почему он появился здесь?

Алексис Гусдейл: "Розовый кокаин" также называют 2C (Two-C) в Латинской Америке или, например, в Испании. Это сокращение от названия психоактивного вещества, которое в нем используется 2C-B. Но мы наблюдаем, что повсеместно появляются и другие препараты - например, кетамин, который становится все более серьезной проблемой. Мы провели опрос в Интернете среди людей, которые заявили, что употребляют психоактивные вещества, и до 10% из них заявили, что хотя бы раз за последние два месяца употребляли кетамин.

Euronews: Насколько легко получить доступ к этим медицинским веществам и какие риски они представляют?

Алексис Гусдейл: Ну, во-первых, это не медицинские вещества, или не только медицинские. Если говорить о фентаниле, то его первая молекула была изобретена бельгийской фармацевтической компанией в поисках более сильного болеутоляющего и анестезирующего средства. Так что ее создание было оправдано. Она дала название целому семейству молекул, которые имеют общую основу и схожие свойства, но являются запрещенными. Они продаются в основном через интернет, не только в даркнете, но и в обычной сети, и маркетинговые стратегии очень хорошо разработаны.

Euronews: Есть много причин, по которым люди начинают употреблять наркотики, в том числе это связано с сексом. Появилось даже такое понятие, как «химсекс». Одни делают это сознательно, других просто используют. Это уже распространенная тенденция, которая представляет большой риск для здоровья?

Алексис Гусдейл: Я бы сказал, что основная тенденция и основной риск - это, как мы говорим, «все, всё и повсюду». Наркотики сегодня везде, независимо от того, ввозят ли их контрабандой в Европу или производят на территории ЕС. Всё может стать объектом аддиктивного поведения. Поэтому различие между тяжелыми и легкими наркотиками, нелегальными и легальными не охватывает всей сложности проблемы, существует полинаркомания. Как следствие, каждый человек может лично или косвенно иметь эпизод зависимости - острый или хронический - от какого-либо вещества.

Euronews: Мы говорим о появлении новых веществ, но это не означает, что уменьшилось потребление давно известных наркотиков – марихуаны, кокаина и героина?

Алексис Гусдейл: На самом деле, новые вещества сегодня не очень распространены. Этот рынок в вечном движении. Марихуана и её производные по-прежнему остаются наиболее популярными наркотическими веществами в Европе. Кокаин сейчас гораздо более распространен из-за резкого увеличения производства и доступности. Мы также видим рост производства амфетамина. Что касается «химсекса»... Да, есть практика использования веществ для поддержания длительной сексуальной активности и полового контакта с несколькими партнерами, особенно в среде мужчин, которые занимаются сексом с другими мужчинами. Тут употребляется, например, метамфетамин, который раньше не очень сильно был распространен в Европе. Мы понимаем, что со временем число людей, принимающих эти вещества, может увеличиться. Есть серьезные риски, проблемы и задачи, и нужно быть более бдительными. Ситуация иная, нежели 20 или 30 лет назад.

Euronews: Как эти модели поведения влияют на распространение ВИЧ и других болезней?

Алексис Гусдейл: Они по-разному вредят здоровью. По данным последнего отчета по борьбе с наркотиками в Европе, мы вернулись к показателям заболеваемости ВИЧ, которые были до пандемии COVID-19. Это не очень хороший знак. Есть исследования, согласно которым наблюдается рост заболеваний, передающихся половым путем, причем некоторые из них становятся устойчивыми к антибиотикам. Поэтому важно, чтобы профилактическая политика - национальная или европейская - имела более целостный подход и старалась учитывать те небольшие группы людей, которые начинают практиковать что-то, что еще не стало общепринятым, но может потенциально нести риск для здоровья.

Euronews: Как бы вы оценили способность системы здравоохранения в целом в странах-членах ЕС справляться с этими проблемами, например, со случаями передозировки наркотиков или желанием людей прекратить регулярное употребление?

Алексис Гусдейл: Если смотреть на отправную точку героиновой эпидемии в ЕС, то мы добились огромного прогресса и имеем очень хорошие результаты коллективного подхода в Европе за последние 30 лет. Мы значительно сократили число смертей, связанных с наркотиками. В ЕС сейчас от передозировки умирает 7-8 тысяч человек, в то время как в США - более 110 тысяч, при том что население Европы больше, чем США. Предложений по лечению наркозависимых стало больше, включая заместительную терапию. В конце 90-х у нас было 30-35 тысяч мест для лечения, а сейчас в Европе - более 650 тысяч! Так что в отношении героиновой эпидемии это было прогрессивным и очень успешным шагом. Проблема в том, что стало больше веществ и больше их комбинаций, больше полинаркомании. Нужно менять подход к профилактике, лечению и снижению вреда. Речь идет не только о заместительной терапии, которая очень хорошо работает в отношении опиоидов, речь также о разработке новых форм профилактики, лечения и уменьшения вреда от других веществ.

Euronews: Вы видите заинтересованность министерств здравоохранения стран Евросоюза в решении этой проблемы?

Алексис Гусдейл: Безусловно, интерес есть, но нужно помнить, что в ЕС мы столкнулись с несколькими серьезными экономическими кризисами, включая кризисы в таких странах, как Греция. А это означает, что... после кризиса субстандартного кредитования одним из последствий стало значительное сокращение бюджетов, выделяемых на здравоохранение во всех странах ЕС. Отсюда и новая роль нашего агентства - способствовать готовности блока к новым проблемам, связанным с наркотиками. Наше послание заключается в том, что, поскольку в ближайшем будущем мы можем столкнуться с новыми рисками и проблемами, необходимо сохранить инвестиции в здравоохранение и общественное здоровье. В то же время необходимо и далее финансировать поиски новых терапевтических подходов, моделей профилактики новых способов употребления наркотиков, которые иначе воспринимаются людьми.

Euronews: Может стратегия, подобная той, что вы только что описали, стать способом решения проблемы “серой зоны” использования таких веществ. Ведь марихуана также применяется для помощи людям, страдающим от рака. Есть наркотические средства, которые могут быть полезны при тяжелых психических заболеваниях. Как очертить эти границы?

Алексис Гусдейл: Это интересный вопрос. Много лет идет дискуссия "за и против", например, медицинского использования каннабиноидов. И сейчас возникают вопросы, действительно ли это полезно? Может ли это служить лечением или сочетаться с лечением? Это также зависит от того, что представляют собой экстракты марихуаны, ведь их множество. На мой взгляд, главный принцип современной токсикологии последние 250 лет заключается в том, что разница между ядом, лекарством или наркотиком заключается в дозе, а не в веществе. Нужно больше исследований. Мы опубликовали доклад о медицинском использовании каннабиноидов, скоро выпустим отчет о медицинском применении психоделиков. Главная мысль в следующем: мы не должны придерживаться идеологического подхода, только запрещая вещества. Тогда надо отказаться от использования морфина для борьбы с болью. Это единственное средство, которое помогает при острой боли. Нужны новые научные и медицинские исследования.

Euronews: Более 20 лет назад Португалия стала первой страной, которая декриминализировала употребление любых наркотиков. То есть, только производство и торговля наркотиками считаются уголовными преступлениями. Как вы оцениваете этот подход. Почему это все еще единичный случай?

Алексис Гусдейл: Это единичный, но чрезвычайно важный и интересный случай. Если 24 года назад находились люди, которые были категорически против и утверждали, что это подтолкнет людей к употреблению наркотиков, то научные данные показывают обратное. Почему другие страны не последовали этому примеру? Во-первых, это зависит от философии и подхода каждого конкретного правительства, ведь наркополитика - это национальная компетенция, а не европейская. Но в последние 25 лет страны ЕС соглашались с тем, что необходимо реже сажать или даже вообще не отправлять людей в тюрьму только за то, что они употребляют наркотики. Так вы создаете лишь еще больше проблем для них самих и для общества.

Euronews: Давайте поговорим о производстве и обороте наркотиков. Мы знаем, что после прихода талибов к власти в Афганистане в 2021 году производство опиатов сократилось. Как это повлияло на распространение героина в Европе?

Алексис Гусдейл: Судя по имеющейся у нас информации, пока что никак не повлияло. Но это может произойти и, вероятно, произойдет. Скорее всего, если такая тенденция сохранится, то в следующем году мы увидим некоторый эффект от запрета на производство опиума в Афганистане. Мы знаем, что в других странах Азии тоже производят опиум, но не в таких количествах. Они не заменят того, что больше не производится в Афганистане. Вопрос в том, как к этому отнесутся потребители. Когда в прошлый раз талибы были у власти, они приняли такое же решение и реализовывали его тем же образом. Поведение потребителей героина в разных странах ЕС было разным. Кто-то пытался пройти курс лечения, кто-то переходил на другие опиоиды, в том числе синтетические. Именно поэтому мы участвуем в Глобальном альянсе по борьбе с синтетическими наркотиками, который был создан США при поддержке Евросоюза. Две недели назад состоялась встреча, в которой мы принимали участие. Наше послание заключается в том, что мы должны оставаться начеку и быть уверены, что сохраним инвестиции в общественное здравоохранение и финансирование ответных мер.

Euronews: Крупный поток наркотиков идет из Латинской Америки в европейские порты в Бельгии, Нидерландах и Франции, и это лишь несколько примеров. Есть ли риск создания так называемых “наркогосударств” в Европейском союзе?

Алексис Гусдейл: Это вопрос, который мне часто задают, так как есть подобные опасения и обеспокоенность. Я думаю, что этого не произойдет. Угроза верховенству закона существует, да. И, конечно, для меня самым тревожным явлением за последние 7-8 лет стал всплеск насилия, связанного с наркотиками. Десять лет назад, когда мы работали с Еврокомиссией, помогая ей разработать стратегию борьбы со связанным с наркотрафиком насилием, речь шла о Центральной Америке. Сегодня мы говорим о Европейском союзе.

Euronews: Это происходит из-за конфликтов между бандами, которые уже сами производят наркотики, конкурируют за районы, из-за того, что используют детей?

Алексис Гусдейл: Существует множество факторов. Да, вы упомянули некоторые из них. Это абсолютно верно. Я думаю, то, что мы видим сегодня, также является результатом эволюции, которая, вероятно, заняла 10 лет и была подстёгнута, в частности, пандемией COVID-19. Ведь теперь большая часть наркотиков перевозится в контейнерах, чего раньше не было. Но я думаю, то, что мы видим сейчас, - это верхушка айсберга, которая раньше была незаметна. Раньше у нас были огромные проблемы, например, с терроризмом. Так что, возможно, это означает, что мы не видели первых признаков того, как преступные группировки меняют свой способ организации. Но мы видим, что, к сожалению, теперь это повсюду. Это происходит почти каждый день. Если не каждый день, то каждую неделю, во всех или в большинстве стран ЕС. И это угроза для верховенства закона, в том числе в Бельгии. Министру юстиции угрожали.

Euronews: Именно. На местные власти оказывается давление.

Алексис Гусдейл: В Нидерландах на улице убили адвоката, убит известный журналист. Таким образом, существует угроза верховенству закона, но в то же время это угроза для всех демократий. Как было отмечено на Европейском форуме по городской безопасности в Брюсселе в марте - там было сделано совместное заявление - мэры городов настаивают на том, что им нужна безопасность, охрана, но прежде нам нужен более целостный и комплексный подход. Поэтому нельзя отвечать, что мы ведем борьбу только с пользователями, это все равно что объявить войну нашим детям. В странах, где это делается, посмотрите на Мексику, например, нет никаких положительных результатов. Нам нужны новые, более скоординированные подходы, ведь это может поставить под угрозу нашу модель социальной сплоченности, наши европейские ценности. Для меня это одна из главных задач, поэтому мы организуем первую Европейскую конференцию по насилию, связанному с наркотиками, в конце ноября здесь, в Брюсселе.

Euronews: Нельзя не упомянуть о финансовом аспекте, потому что наркоторговля приносит огромную прибыль. Этот аспект связан с коррупцией, отмыванием денег. Принимают ли власти стран ЕС достаточно мер, чтобы сократить экономические выгоды от этой, назовем её так, “индустрии”?

Алексис Гусдейл: Я думаю, что это одно из самых последних и, вероятно, наиболее перспективных направлений развития. Вы, вероятно, знаете, что в прошлом году Еврокомиссия и комиссар Йоханссон опубликовали “дорожную карту” по борьбе с преступностью и незаконным оборотом наркотиков. Есть инициативы, которые внедряются, новые планы, новые программы. Параллельно, во время председательства Бельгии в ЕС, было создано новое агентство по борьбе с отмыванием денежных средств. Принцип его работы был принят во время бельгийского председательства. Я думаю, что сближение позиций есть. И, конечно, как было сказано выше, если вы не нацелены на то, где группы получают максимальную выгоду - а это причина, по которой они организовали трафик, - не стоит надеяться, что только с помощью профилактических мер можно будет решить проблему. Нужен комплексный подход. Безусловно, сокращение финансовых потоков, их перехват, а также внесение изменений в законодательство некоторых стран ЕС для конфискации активов - это тоже очень, очень важно.