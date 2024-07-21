Испания. Полиция раскрыла сеть торговли наркотиками и поставок в Германию

By Euronews

Обыски и аресты были проведены в регионе Мадрида

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Агенты Национальной полиции ликвидировали преступную группу, предположительно занимавшуюся отправкой марихуаны в Германию через компании по доставке посылок. Были арестованы пять человек, составлявших преступную сеть и организовавших получение наркотиков через небольшие плантации, расположенные по всей территории Мадридского сообщества. В городах Арганда-дель-Рей, Арройомолинос, Серранильос-дель-Валье и Торрехон-де-Ардос были проведены четыре обыска, в ходе которых были ликвидированы две плантации, а также центр расфасовки и упаковки марихуаны. В общей сложности было изъято 1000 растений марихуаны, 40 килограммов почек растения и 4 000 евро наличными.

Расследование началось в марте прошлого года, когда агенты изъяли посылку с четырьмя килограммами почек марихуаны, разделенных на восемь термопакетов. Они в свою очередь были вложены в посылки компании, направлявшуюся в немецкий город Дортмунд. Когда следователи попытались собрать данные об отправителе, выяснилось, что он использовал фальшивое имя.

Узнав личности поставщиков наркотиков, агенты обнаружили, что они входили в преступную группу с широкой структурой, позволявшей им действовать на международном уровне. Был раскрыт и сговор испанцев с двумя другими гражданами Германии, которые периодически посещали мадридское сообщество, чтобы связаться с поставщиками марихуаны и проверить качество вещества перед приобретением.