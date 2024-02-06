Медкарта Карла III: чем болел британский монарх

By Associated Press

Спортивная закалка, любовь к биопродуктам и неплохие жизненные условия – британцы были убеждены, что их монарх в отличной форме, до тех пор, пока у него не диагностировали рак. Королевские недуги – в разборе Euronews.

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Новость о том, что у короля Карла III диагностирован рак, стала потрясением для многих британцев, главным образом потому, что 75-летний монарх на протяжении долгих лет отличался крепким здоровьем.

Хотя представители дворца не уточнили, какой именно вид онкологии обнаружили у короля и каковы врачебные прогнозы, заявив лишь, что это не рак простаты, сам факт того, что столь чувствительная информация была обнародована, говорит о переменах и большей транспарентности по сравнению с годами правления Елизаветы Второй.

Согласно коммюнике, опухоль заметили во время прохождения медицинской процедуры по поводу доброкачественного увеличения предстательной железы.

По словам официальных лиц, Карл уже получает лечение, при этом врачи посоветовали ему отложить публичные выступления.

От перенесённого ковида до ряда травм, полученных во время игры в поло и охоты, – что известно о здоровье монарха?

Аденома простаты

Неделю назад Чарльз был выписан из частной лондонской больницы после операции на простате. Официальные лица заявили, что увеличение предстательной железы было неопасным, а на время реабилитации все мероприятия с его участием будут отменены.

Аденома простаты – весьма распространенное явление у мужчин старше 50 лет, тысячи британцев ежегодно сталкиваются с этим. Недуг учащает мочеиспускание, но обычно не представляет серьёзной угрозы для здоровья. Это не рак и не приводит к повышенному риску развития рака простаты.

В Букингемском дворце заявили, что король опубликовал подробности о своём состоянии, чтобы побудить других мужчин пройти обследование простаты в соответствии с рекомендациями Минздрава.

COVID-19

Карл дважды подхватывал ковид, но, по словам официальных лиц, всякий раз он испытывал лишь слабые симптомы.

Впервые это случилось в марте 2020 года, тогда он был на самоизоляции в своей резиденции в Шотландии. Это были первые дни пандемии в Великобритании, и вакцины ещё не были доступны.

Состояние наследника престола не вызвало опасений, хотя на некоторое время у него пропало обоняние. Позже Карл поведал о "непривычном, досадном и часто мучительном" опыте пребывания вдали от друзей и семьи во время карантина.

Во второй раз Карл заразился коронавирусом в феврале 2022 года. К тому моменту он уже получил тройную дозу вакцины.

Спортивные травмы

Сын Елизаветы Второй был заядлым игроком в поло и за годы увлечения этим видом спорта получил множество травм. В 1980 году во время матча в Виндзоре его подбросил и лягнул пони, и принцу пришлось наложить шесть швов на щеку.

В 1990-х годах он перенёс несколько операций после того, как сломал правую руку при падении во время игры в поло и повредил левое колено во время другого матча.

В 2001 году 52-летний наследник потерял сознание и был доставлен в больницу на машине скорой помощи, когда лошадь сбросила его во время благотворительного матча по поло, когда он играл в одной команде со своими сыновьями Уильямом и Гарри.

Тогдашний принц Уэльский также получал различные травмы в результате несчастных случаев на охоте. В 1998 году он сломал ребро, упав с лошади, а в 2001 году после очередного падения сломал небольшую кость в плече.

Он "завязал" с поло в 2005 году после более чем 40-летней игровой практики.

"Сосисочные пальцы"

Фотографии опухших "пальцев-сосисок" Карал III давно уже стали предметом всеобщего обсуждения. Некоторые считают, что это состояние может быть вызвано скоплением жидкости, артритом или другими заболеваниями.

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Являются ли эти пухлые пальцы следствием проблем со здоровьем, остаётся невыясненным, но король не раз в шутку упоминал о них.

В документальном фильме BBC, посвящённом коронации монарха, было видно, как король успокаивает своего сына принца Уильяма, когда тот с трудом застегивал одну из церемониальных мантий. Он в шутку сказал Уильяму, чтобы тот не волновался, потому что "у тебя нет таких сосисочных пальцев, как у меня".

Малые операции

На протяжении многих лет Чарльз проходил и другие незначительные медицинские процедуры.

В 2008 году ему удалили нераковый нарост на переносице в ходе небольшой плановой процедуры.

В 2003 году в частной клинике ему сделали операцию по удалению грыжи, а когда на следующий день его выписали, он заявил журналистам: "Сегодня грыжа, завтра её нет".

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У монарха также диагностировали грыжу межпозвоночного диска. Известно, что во во время государственных банкетов в Букингемском дворце на его стул обычно кладут бархатную подушку.

В своих мемуарах "Запасной" принц Гарри, который, по сообщениям таблоидов, срочно прилетел в Лондон, чтобы навестить больного отца, рассказал о домашних упражнениях, которые помогают Карлу справиться с "постоянными" болями в шее и спине.