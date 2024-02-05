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Срочная новость. У короля Карла III - онкологическое заболевание

У короля Карла III - онкологическое заболевание
Авторское право Alberto Pezzali/Copyright 2024 The AP. All rights reserved
By Euronews
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Букингемский дворец распространил коммюнике, в котором сообщается, что у короля Великобритании Карла III выявлена онкология. Он начал проходить курс лечения, медики рекомендовали ему отложить исполнение общественных обязанностей на это время.

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Букингемский дворец распространил коммюнике, в котором сообщается, что у короля Великобритании Карла III выявлена онкология.

Во время лечения он воздержится от публичных мероприятий, но продолжит исполнять церемониальные обязанности.

В тексте заявления отмечается, что король "настроен позитивно относительно курса лечения и с нетерпением ждет возвращения к своим обязанностям в полном объеме".

На прошлой неделе Карла III выписали из больницы после успешно проведенной хирургической операции на предстательной железе. 

"Его Величество решил поделиться своим диагнозом, чтобы предотвратить спекуляции и в надежде, что это привлечет общественное внимание к всем тем, кто страдает от рака", - говорится в сообщении Букингемского дворца.

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