Принцессу Уэльскую Кейт выписали из больницы

By Euronews

42-летняя Кейт вернется к исполнению обязанностей после восстановления.

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Принцесса Уэльская вернулась в свой дом в Виндзоре после почти двухнедельного пребывания в больнице из-за операции на брюшной полости, сообщил Кенсингтонский дворец.

16 января 42-летняя Кейт госпитализировали в Лондонскую клинику на плановую операцию. Ожидается, что она вернется к исполнению своих официальных обязанностей только после Пасхи, а принц Уэльский временно отошел от своей роли, чтобы заботиться о жене и детях.

Как только уход за принцессой и ее выздоровление будут урегулированы, принц Уэльский планирует возобновить свою общественную деятельность.