Королём Дании провозглашён Фредерик Х

Закончилась 52-летняя история правления Маргрете II. Королева Дании официально отреклась от престола в пользу своего сына.

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Фредерик X стал новым королём Дании. В воскресенье в королевском дворце Кристиансборг в Копенгагене королева Маргрете II подписала отречение от престола в пользу своего старшего сына.

_"Боже, храни короля!", -_произнесла она и вышла из зала.

О решении оставить трон 83-летняя Маргрете объявила датчанам в своей новогодней речи. Она стала первым монархом, добровольно отказавшимся от престола почти за 900 лет истории страны.

Королём Фредерика X провозгласила премьер-министрМетте Фредериксен, трижды прокричав "Ура!" с балкона Кристиансборга. На площади у дворца тысячи датчан приветствовали Его величество вместе с супругой - отныне королевой - Марией и детьми.

Их старший сын, 18-летний Кристиан, официально стал наследным принцем Дании.