Экстремальная жара будет убивать все больше людей, если не принимать меры уже сейчас

Этим летом в Европе наблюдалась рекордная жара, ставшая четвертым самым жарким летом за всю историю континента. От экстремальной жары пострадала важнейшая инфраструктура, например железнодорожные пути, начались лесные пожары и погибли тысячи людей.

Но это было не самое худшее из того, что видел континент. Лето 2003 года стало самым жарким в истории. В новом исследовании проанализированы условия прошлых волн жары, подобных той, что случилась в 2003 году, чтобы понять, как подобные погодные условия будут развиваться в условиях современного потепления климата.

Взгляд в прошлое

Жара 2003 года унесла жизни более 20 000 человек по всей Европе**.** В это время особенно сильно пострадали Испания, Италия и Франция.

В течение двух недель на большей части Западной Европы температура держалась на уровне 38 градусов Цельсия. Великобритания также пережила одно из самых жарких летних периодов за всю историю наблюдений.

Температуры были экстремальными, и считалось, что это "событие одного на миллион года". Но изменение климата делает подобное событие еще более вероятным.

"Это событие, разрушительное с точки зрения здоровья, было чрезвычайно статистически редким в то время, когда оно произошло, но мы знаем, что погодные условия, которые его вызвали, могут повториться, но уже в гораздо более теплом климате", - сказал соавтор исследования Ноа Диффенбо, профессор Уильям Ригли в Стэнфордской школе устойчивого развития имени Доерра.

Применение истории к современности

В исследовании, опубликованном в журнале Nature Climate Change, ученые использовали искусственный интеллект и статистику, чтобы оценить, что произойдет, если условия 2003 года повторятся при сегодняшних средних температурах.

Средняя мировая температура сейчас примерно на 0,7 градуса выше средней температуры 2003 года и приближается к 1,5 градусам Цельсия по сравнению с доиндустриальным уровнем. Анализ исследования показал, что в современных климатических условиях погодные условия, подобные погодным условиям 2003 года, привели бы к 17 800 смертям по всему континенту за одну неделю. При отсутствии глобального потепления число погибших составит около 9 000 человек.

Исследователи также оценили, как изменится количество смертей при повышении температуры на 3 градуса Цельсия по сравнению с доиндустриальным уровнем. В таких условиях тепловые волны могут привести к 32 000 смертей.

"К середине века эти события могут стать такими же страшными, как некоторые из худших недель COVID", - сказал соавтор исследования Маршалл Берк, профессор социальных наук об окружающей среде из Стэнфорда.

Как мы можем подготовиться?

Изменение климата уже увеличивает частоту и интенсивностьэкстремальныхтепловых явлений. В Европе тепловые волны наступают после того, как системы высокого давления, называемые "тепловыми куполами", формируются над районами, где не выпадало много осадков. С увеличением количества тепла в атмосфере эти явления будут ухудшаться и убивать больше людей.

"Мы показали, что если такие же погодные системы [как в 2003 году] возникают после того, как мы задерживаем в атмосфере гораздо больше тепла с помощью парниковых газов, интенсивность тепловых волн становится сильнее, а число погибших возрастает", - говорит ведущий автор исследования Кристофер Каллахан, который проводил исследование в качестве постдокторанта Стэнфордской школы устойчивого развития имени Доерра.

Авторы подчеркивают, что мы должны быть готовы к таким экстремальным явлениям. Они подчеркивают, что необходимы дополнительные исследования для поиска эффективных мер по борьбе с жарой и адаптации к ней, таких как кондиционирование воздуха, усиление вентиляции и создание тени. Больницы и системы здравоохранения также могут подготовиться к этому путем наращивания потенциала.

"Если появятся новые или более быстрые способы адаптации, количество смертей можно будет сократить еще больше", - говорит Каллахан.