Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Loader
Последние новости
Тренды
Последние новости
Европа
Рубрики
Программы
Это интересно
Мир
Рубрики
Программы
Это интересно
Business
Рубрики
Программы
Это интересно
Путешествия
Рубрики
Программы
Next
Рубрики
Программы
Это интересно
Культура
Рубрики
Программы
Green
Рубрики
Программы
Это интересно
Здоровье
Рубрики
Программы
Видео
Другие
Спецвыпуск
Услуги
Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Loader
Свяжитесь с нами
VK Telegram Flipboard Zen OK RU
Реклама

Экстремальная жара будет убивать все больше людей, если не принимать меры уже сейчас

Женщина в Мадриде.
Женщина в Мадриде. Авторское право  Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.
Авторское право Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.
By Hannah Docter Loeb
Опубликовано
Поделиться Комментарии
Поделиться Close Button

Применение исторических моделей тепловых волн к современным климатическим условиям приводит к тревожному количеству смертей, показало новое исследование

Этим летом в Европе наблюдалась рекордная жара, ставшая четвертым самым жарким летом за всю историю континента. От экстремальной жары пострадала важнейшая инфраструктура, например железнодорожные пути, начались лесные пожары и погибли тысячи людей.

Но это было не самое худшее из того, что видел континент. Лето 2003 года стало самым жарким в истории. В новом исследовании проанализированы условия прошлых волн жары, подобных той, что случилась в 2003 году, чтобы понять, как подобные погодные условия будут развиваться в условиях современного потепления климата.

Взгляд в прошлое

Жара 2003 года унесла жизни более 20 000 человек по всей Европе**.** В это время особенно сильно пострадали Испания, Италия и Франция.

В течение двух недель на большей части Западной Европы температура держалась на уровне 38 градусов Цельсия. Великобритания также пережила одно из самых жарких летних периодов за всю историю наблюдений.

Температуры были экстремальными, и считалось, что это "событие одного на миллион года". Но изменение климата делает подобное событие еще более вероятным.

"Это событие, разрушительное с точки зрения здоровья, было чрезвычайно статистически редким в то время, когда оно произошло, но мы знаем, что погодные условия, которые его вызвали, могут повториться, но уже в гораздо более теплом климате", - сказал соавтор исследования Ноа Диффенбо, профессор Уильям Ригли в Стэнфордской школе устойчивого развития имени Доерра.

Применение истории к современности

В исследовании, опубликованном в журнале Nature Climate Change, ученые использовали искусственный интеллект и статистику, чтобы оценить, что произойдет, если условия 2003 года повторятся при сегодняшних средних температурах.

Related

Средняя мировая температура сейчас примерно на 0,7 градуса выше средней температуры 2003 года и приближается к 1,5 градусам Цельсия по сравнению с доиндустриальным уровнем. Анализ исследования показал, что в современных климатических условиях погодные условия, подобные погодным условиям 2003 года, привели бы к 17 800 смертям по всему континенту за одну неделю. При отсутствии глобального потепления число погибших составит около 9 000 человек.

Исследователи также оценили, как изменится количество смертей при повышении температуры на 3 градуса Цельсия по сравнению с доиндустриальным уровнем. В таких условиях тепловые волны могут привести к 32 000 смертей.

"К середине века эти события могут стать такими же страшными, как некоторые из худших недель COVID", - сказал соавтор исследования Маршалл Берк, профессор социальных наук об окружающей среде из Стэнфорда.

Как мы можем подготовиться?

Изменение климата уже увеличивает частоту и интенсивностьэкстремальныхтепловых явлений. В Европе тепловые волны наступают после того, как системы высокого давления, называемые "тепловыми куполами", формируются над районами, где не выпадало много осадков. С увеличением количества тепла в атмосфере эти явления будут ухудшаться и убивать больше людей.

"Мы показали, что если такие же погодные системы [как в 2003 году] возникают после того, как мы задерживаем в атмосфере гораздо больше тепла с помощью парниковых газов, интенсивность тепловых волн становится сильнее, а число погибших возрастает", - говорит ведущий автор исследования Кристофер Каллахан, который проводил исследование в качестве постдокторанта Стэнфордской школы устойчивого развития имени Доерра.

Related

Авторы подчеркивают, что мы должны быть готовы к таким экстремальным явлениям. Они подчеркивают, что необходимы дополнительные исследования для поиска эффективных мер по борьбе с жарой и адаптации к ней, таких как кондиционирование воздуха, усиление вентиляции и создание тени. Больницы и системы здравоохранения также могут подготовиться к этому путем наращивания потенциала.

"Если появятся новые или более быстрые способы адаптации, количество смертей можно будет сократить еще больше", - говорит Каллахан.

Перейти к комбинациям клавиш для доступности
Поделиться Комментарии

Также по теме

Италия. В провинции Гориция, пострадавшей из-за непогоды, найдена еще одна жертва оползня

Ливни на севере Италии: оползень снес дом, 2 человека пропали без вести

Участники COP30 призывают другие страны к сотрудничеству