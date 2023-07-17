Не стать мёртвым городом: как в Афинах борются с волнами жары?

Маршруты по тенистым местам, районные "центры прохлады", "карманные парки" – раскалённая греческая столица ищет способы сбить высокую температуру.

Минувший июнь был самым жарким за всю историю наблюдений, если верить последнему отчёту службы мониторинга климатических изменений Copernicus.

В целом в мире температура в прошлом месяце была чуть более чем на 0,5 градуса Цельсия выше среднего значения за период с 1991-го по 2020 год.

Если посмотреть на карту европейских аномалий, то самым жарким начало лета было в Ирландии, Великобритании, Бельгии и Нидерландах. В то же время в Турции, Греции, на Балканах и в России было прохладнее, чем обычно.

Нагревание поверхности моря – один из основных факторов глобального потепления.

Карта температур в верхних слоях мирового океана. Euronews

На этой карте видно, что, например, в северной части Атлантического океана наблюдался исключительный рост температуры поверхности моря. Экстремальные значения были зафиксированы в районе Британских островов.

У западных берегов Ирландии температура воды на 5 градусов превышала средний уровень. Обычно это характерно для конца лета, но никак не для июня.

Нагревание поверхности воды, июньские аномалии. Euronews

Ослабление ветров и, как бы парадоксально это ни звучало, снижение аэрозольного загрязнения воздуха влияют на рост температуры воды в верхних слоях океана.

В отличие от углекислого газа или метана, которые поглощают солнечный свет и приводят к потеплению, аэрозольные выбросы блокируют излучение и отражают солнечный свет. Они также создают дополнительные ядра конденсации, на которых образуются облачные капли. Всё это оказывает охлаждающее действие.

Как Афины приспосабливаются к новой реальности?

Белые здания, простирающиеся до горизонта: Афины – город температурных рекордов и один из самых плотно застроенных городов Европы.

Температура воздуха здесь достигает 40°C, греческая столица переживает очередную волну жары.

Элисавет Баргианни разрабатывает стратегию по борьбе с жарой. "Если посмотреть на прогнозы на ближайшие несколько десятилетий, то они драматичны: летний зной станет постоянным явлением. Мы должны приспособить наш образ жизни к аномально высоким температурам", – говорит эта чиновница.

Колебания температуры воздуха в зависимости от районов Афин, карта была разработана в рамках проекта Extrema Global. Arti Analytics BV

Для этого власти разработали план действий по информированию населения о рисках, связанных с жарой, а также по внедрению новых подходов к градостроительству. Одна из идей – мобильное приложение Extrema, показывающее самый прохладный пешеходный маршрут из пункта А в пункт Б.

"Приложение выстраивает маршрут к месту назначения по самым тенистым улицам. Алгоритм рассчитывает температуру по спутниковым данным, а также вычисляет плотность зелёных насаждений", – поясняет Элисавет.

Жара – тихий убийца. В ближайшие несколько лет жара станет самой большой проблемой для Афин. Элисавет Баргианни глава департамента устойчивости и стабильности, мэрия Афин

В настоящее время в Афинах действуют семь "центров прохлады", по одному в каждом административном районе. В них можно горожане могут отдохнуть от палящего зноя.

Власти также создают мини-парки на пустырях. Согласно принятой стратегии, зелёные насаждения должны занимать 30% территории города в долгосрочной перспективе.

Эффект от высаженных деревьев крайне важен, поскольку летняя температура в в древнем городе за последние 30 лет уже повысилась в среднем почти на 2°C.

"Исследования показывают, что климат в Греции станет более жарким, особенно летом, а зимы будут теплее с меньшим количеством осадков в большинстве регионов страны", – говорит Панос Яннопулос из Национальной метеорологической службы Греции.

Античное решение современных проблем

Ещё одна проблема города в Аттике – нехватка воды.

Костас Геролиматос воссоздает акведук, построенный при римском императоре Адриане во II веке н.э. Он сможет доставлять в пригород 50 тыс. кубометров подземных вод ежегодно – в настоящее время этот ценный ресурс сливают в море.

"Акведук по-прежнему эксплуатируется афинской компанией водоснабжения, мы хотим направить воду на удовлетворение повседневных нужд жителей района", – говорит Костас.

Информирование граждан, озеленение, мобильность, переустройство города – в мэрии готовы идти на этому пути.

"Чудо не случится уже завтра, – убеждена Элисавет Баргианни, – но Афины точно превратятся в мёртвый город, если мы не приложим максимум усилий в ближайшие годы. Я думаю, у нас всё получится".