Один в поле не воин: Climate Majority Project призвал к борьбе за климат на уровне сообществ

Если вы один сортируете мусор и выбираете экологичный транспорт, то это похвально, но не слишком эффективно. Содиректор Climate Majority Project верит в силу коллективных усилий для борьбы за здоровье планеты.

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Когда люди спрашивают меня: "Что я могу сделать для климата как частное лицо?", я отвечаю: "Не будьте индивидуалистом - работайте с другими", - говорит Руперт Рид, содиректор проекта Climate Majority Project.

Статистика показывает: подавляющее большинство европейцев обеспокоены климатическим кризисом. Более половины избирателей считают, что этот вопрос должен быть приоритетным, и только 16 процентов рассматривают его как второстепенный, согласно исследованию Euronews-Ipsos, проведенному в преддверии евровыборов в этом году.

Климат касается всех

После десятилетий активной борьбы за климат - от политического стратега Extinction Rebellion до члена совета Партии зеленых Англии и Уэльса - Руперт Рид сосредоточился на проекте Climate Majority Project. Его миссия - сплотить массы и заставить их действовать: "История с климатом немного похожа на военные действия... она касается всех", - говорит он.

По словам Руперта, не обязательно организовывать акции протеста или отказываться от полетов, чтобы повлиять на ситуацию. Индивидуальные действия, считает он - "лишь одна крошечная часть пазла... Гораздо важнее то, что мы делаем вместе".

Мониторинг рисков наводнений вместе с соседями, восстановление лесов вместе с соратниками из религиозной общины или использование ваших профессиональных навыков и сети - коллективные действия способны сдвинуть дело с мертвой точки, утверждает Руперт. Уточняя, что "задача - добиться изменений на национальном и международном уровне".

Он уверен, что именно власти обязано помочь нам сделать более экологичный выбор - стимулируя безопасные виды транспорта и сдерживая авиаперевозки.

Но чтобы это произошло, молчаливое большинство должно обрести свой голос.

"Мы хотим создать будущее, в котором правительства будут стремиться поступать правильно, в котором политики будут стараться проводить более эффективную политику в области климата и природы, - говорит Руперт. - Без общества в этом вопросе не обойтись... Мы должны сделать это вместе. И частью наших действий должно стать коллективное давление на правительства, чтобы они поступали правильно".

Он убежден: действия сообщества по защите климата приносят свои плоды. "Когда вы вместе строите, вместе занимаетесь профилактикой катастроф, вместе выращиваете еду, создаете большую устойчивость на местах, то вы создаете лучшую жизнь", - говорит Руперт.

Руперт Рид - ветеран климатических кампаний и содиректор проекта «Климатическое большинство». Climate Majority Project

Бизнес на защите природы

Лидерам бизнеса также отведена ключевая роль, поскольку они обладают огромной властью над правительством - особенно через торговые ассоциации и лоббирование.

"До сих пор деловые и финансовые интересы, как правило, мешали делать правильные вещи. Они искали лазейки в законодательстве, говорили: "Не возлагайте на нас слишком тяжелое бремя, - говорит Руперт. - Однако многие начинают просыпаться и понимать, что на умирающей планете нет прибыли".

Многие начинают просыпаться и понимать, что на умирающей планете нет прибыли. Руперт Рид.

Это привело к буму в области разработок экопродукции и технологий, раскрытия информации, но, опять же, индивидуальных действий недостаточно, считает Руперт. Он представляет себе будущее, в котором бизнес использует свою коллективную силу во благо: "Вместо того чтобы лоббировать снижение налогов, представьте, что бизнес сообща просит правительства отрегулировать его деятельность в области климата и природы... Это было бы настоящим изменением игры".

Это не позволит "хорошим игрокам", поддерживающим высокие экологические стандарты, оказаться в проигрыше перед лицом "плохих игроков", и это - ключевая идея кампании проекта климатического большинства "Регулируйте нас лучше".

Это также создаст новые возможности для владельцев бизнеса. "Здесь много беспроигрышных и сопутствующих преимуществ", - говорит Руперт. - Например, рабочие места в новых сферах, новый общественный транспорт, "зеленая" энергетика - все это огромные возможности, которые требуют инвестиций, а они принесут отдачу".

Действия сообществ по защите климата способны вызвать столь нужные перемены. Adam Victor | Climate Majority Project

Честная оценка

Ключевым фактором успеха, считает Руперт, является честное понимание того, где мы находимся с точки зрения чрезвычайной ситуации, связанной с климатом и природой.

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Из лучших побуждений или со скрытой целью, "многие влиятельные люди, включая политиков и бизнесменов... настаивают на том, что мы можем, должны и будем держаться ниже 1,5 градусов [потепления], даже когда сейчас мы начинаем буквально вырываться за эти пределы", - говорит он. - И это очень вредно, потому что это отрицание реальности".

Парижское соглашение ООН, подписанное странами всего мира в 2015 году, направлено на ограничение глобального потепления до 1,5°C по сравнению с доиндустриальным уровнем - порог, который считается безопасной зоной для предотвращения худших последствий изменения климата.

Но июнь 2024 года стал 12-м месяцем подряд, когда глобальная температура превысила этот порог. "Смириться с моментом выхода из безопасной зоны - очень мощная вещь для человечества", - признает Руперт.

По его словам, признание этой реальности может подтолкнуть нас к серьезной подготовке к предстоящим событиям через адаптацию, повышение устойчивости и обеспечение ресурсами тех, кто пострадал в наибольшей степени на Глобальном Юге.

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Через свой новаторский портал Climate Majority Project предоставляет финансирование и опыт для гражданских инициатив по борьбе с изменением климата. Зайдите на сайт, чтобы узнать, что можно и нужно делать, а также познакомьтесь с графиком предстоящих встреч по вопросам климатической адаптации и устойчивости.