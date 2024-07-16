Львовяне пересядут на трамваи из Швейцарии и Германии. Они доступны для раненых

By Euronews Green

Европа помогает Украине уйти от энергоемкого общественного транспорта, поставляя экологичные и доступные для инвалидов модели.

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Швейцария и Германия отправляют в Украину более 100 подержанных трамваев, чтобы помочь втянутой в войну стране улучшить работу общественного транспорта.

Потребности военного времени

С начала полномасштабного вторжения России десятки тысяч людей переехали на запад Украины, во Львов, что увеличило нагрузку на транспортную сеть. Многие из новоприбывших пережили ранения, кто-то стал инвалидом; у этой категории украинцев - особые потребности в плане доступности средств передвижения. Решить эту проблему должны удобные низкопольные швейцарские трамваи.

Государственный секретариат Швейцарии по экономическим вопросам (SECO) также направляет десятки таких трамваев в Винницу в центральной Украине.

Отмечается, что такие поставки способствуют не только повышению мобильности, но и положительно влияют на окружающую среду, помогая снизить уровень выбросов углекислого газа. Несмотря на то, что речь идет о старых трамваях, они менее энергозатратны, чем львовский парк коммунистической эпохи.

За последние 20 лет Швейцария подарила сотни старых трамваев другим странам Восточной Европы, к примеру, Румынии и Сербии. Но, как сообщает новостной сайт Swiss.info, это первое пожертвование военного времени.

В общей сложности во Львов отправляются 11 списанных низкопольных трамваев, а в Винницу - 67 высокопольных. Львов также недавно получил партию пожертвованных трамваев из Берлина, которые сейчас переоборудуют под ширину городской колеи.

Львов смог приобрести новые трамваи благодаря проекту устойчивого развития городского общественного транспорта в Украине, которому способствовал кредит ЕИБ. European Investment Bank/Romand Baluk

Помимо поставок от стран-партнеров, Львов получил от Европейского инвестиционного банка пакет в 17,4 миллиона евро на закупку новых низкопольных трамваев. Поставка транспорта - да, но еще Украине нужна помощь в подготовке кадров, способных сменить ушедших на фронт. Швейцария предлагает четырехнедельное обучение местного персонала и оплачивает стоимость запасных частей для городского транспорта.

Война меняет и маршруты... .Швейцарские трамваи из Берна пойдут во Львове по новой удлиненной линии - до национального реабилитационного центра "Несломленный", в котором ежегодно будут проходить лечение до 10 тысяч человек. Новую остановку построили близ Лычаковского военного кладбища, куда постоянно едут желающие отдать дань памяти погибшим.