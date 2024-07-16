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Львовяне пересядут на трамваи из Швейцарии и Германии. Они доступны для раненых

Последний из 12 старых трамваев, подаренных Берлином, едет во Львов.
Последний из 12 старых трамваев, подаренных Берлином, едет во Львов. Авторское право Lviv City Council Press Service
Авторское право Lviv City Council Press Service
By Euronews Green
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Эта статья была первоначально опубликована на английском языке

Европа помогает Украине уйти от энергоемкого общественного транспорта, поставляя экологичные и доступные для инвалидов модели.

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Швейцария и Германия отправляют в Украину более 100 подержанных трамваев, чтобы помочь втянутой в войну стране улучшить работу общественного транспорта.

Потребности военного времени

С начала полномасштабного вторжения России десятки тысяч людей переехали на запад Украины, во Львов, что увеличило нагрузку на транспортную сеть. Многие из новоприбывших пережили ранения, кто-то стал инвалидом; у этой категории украинцев - особые потребности в плане доступности средств передвижения. Решить эту проблему должны удобные низкопольные швейцарские трамваи.

Государственный секретариат Швейцарии по экономическим вопросам (SECO) также направляет десятки таких трамваев в Винницу в центральной Украине.

Отмечается, что такие поставки способствуют не только повышению мобильности, но и положительно влияют на окружающую среду, помогая снизить уровень выбросов углекислого газа. Несмотря на то, что речь идет о старых трамваях, они менее энергозатратны, чем львовский парк коммунистической эпохи.

За последние 20 лет Швейцария подарила сотни старых трамваев другим странам Восточной Европы, к примеру, Румынии и Сербии. Но, как сообщает новостной сайт Swiss.info, это первое пожертвование военного времени.

В общей сложности во Львов отправляются 11 списанных низкопольных трамваев, а в Винницу - 67 высокопольных. Львов также недавно получил партию пожертвованных трамваев из Берлина, которые сейчас переоборудуют под ширину городской колеи.

Львов смог приобрести новые трамваи благодаря проекту устойчивого развития городского общественного транспорта в Украине, которому способствовал кредит ЕИБ.
Львов смог приобрести новые трамваи благодаря проекту устойчивого развития городского общественного транспорта в Украине, которому способствовал кредит ЕИБ.European Investment Bank/Romand Baluk

Помимо поставок от стран-партнеров, Львов получил от Европейского инвестиционного банка пакет в 17,4 миллиона евро на закупку новых низкопольных трамваев. Поставка транспорта - да, но еще Украине нужна помощь в подготовке кадров, способных сменить ушедших на фронт. Швейцария предлагает четырехнедельное обучение местного персонала и оплачивает стоимость запасных частей для городского транспорта.

Война меняет и маршруты... .Швейцарские трамваи из Берна пойдут во Львове по новой удлиненной линии - до национального реабилитационного центра "Несломленный", в котором ежегодно будут проходить лечение до 10 тысяч человек. Новую остановку построили близ Лычаковского военного кладбища, куда постоянно едут желающие отдать дань памяти погибшим.

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