Бундесвер под прицелом Ирана: MAD предупреждает о растущем шпионаже

Солдаты бундесвера на военных учениях в Остерхольце, Германия, 17 октября 2022 года.
Солдаты бундесвера на военных учениях в Остерхольце, Германия, 17 октября 2022 года. Авторское право  Moritz Frankenberg/dpa via AP
Авторское право Moritz Frankenberg/dpa via AP
By Johanna Urbancik
Опубликовано
Опубликовано


Бундесвер все чаще становится мишенью иранских спецслужб - органы безопасности предупреждают о шпионаже, кибератаках и усилении угрозы.

Бундесвер, наряду с другими армиями ЕС, был отнесен Ираном к категории "террористических групп". Этот шаг рассматривается как реакция на действия ЕС, который внес в список террористических организаций иранские Стражи революции (IRGC) - элитное подразделение иранских вооруженных сил.

Но несмотря на то, что решение Ирана классифицируется как контрмера, для объектов и солдат бундесвера по-прежнему существует новая угроза, заявил председатель парламентского контрольного комитета Константин фон Нотц ("зеленые"), отвечая на вопрос Euronews.

MAD укрепляет контрразведку

Служба военной контрразведки (MAD) также продолжает рассматривать иранские спецслужбы как "один из основных субъектов, осуществляющих шпионскую деятельность против бундесвера".

Отвечая на вопрос Euronews, представитель MAD пояснил, что "в дополнение к реальной угрозе следует также предполагать значительную опасность со стороны кибершпионажа в частности".

Именно поэтому MAD уделяет особое внимание профилактическим мерам. Они включают в себя лекции, консультации и информационные материалы, призванные донести до солдат опасность шпионажа и методы работы иностранных спецслужб.

Представитель MAD сообщил Euronews, что цель состоит в том, чтобы распознавать и предотвращать разведывательные атаки "как можно раньше".

Офисы, которые особенно часто подвергаются атакам иностранных спецслужб, получают целевую поддержку со стороны военной контрразведки.

В результате сотрудники обычно проявляют повышенную бдительность и быстрее сообщают о подозрительных инцидентах.

Разведывательная деятельность Ирана в прошлом

Иран оказался под подозрением в шпионаже не только после решения ЕС внести Революционную гвардию в список террористов.

Управление по защите конституции подтвердило Deutsche Welle, что иранские спецслужбы "очень активны" в Германии. Политически активные иранские изгнанники, журналисты и активисты оппозиции находятся в особой опасности. За ними шпионят, их запугивают, дискредитируют, а иногда даже угрожают насилием, чтобы предотвратить оппозиционную деятельность.

Власти предупреждают, что такой шпионаж может быть использован и для подготовки серьезных уголовных преступлений, таких как похищение или убийство.

Вероятно, самым громким случаем является дело немецко-иранского оппозиционного активиста Джамшида Шармахда, похищенного в 2020 году.

Шармахд был похищен в Иране и обвинен в причастности к взрыву бомбы в 2008 году. Его семья и правозащитные организации отвергают это обвинение и считают его политически мотивированным. Он был приговорен к смертной казни, но, по словам представителей режима, умер до казни.

Как и в военном деле, наряду с традиционным шпионажем важную роль играет киберслежка: взламываются электронные почты и аккаунты в социальных сетях для создания сетей и профилей движения.

Шпионаж и риск нападения

Однако деятельность Ирана направлена не только против диссидентов, но и против израильских и еврейских организаций в Германии.

Депутат от партии "зеленых" Константин фон Нотц подтверждает, что разведывательная деятельность Ирана в Германии активизировалась после террористической атаки ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года.

В июле прошлого года 53-летний датчанин с афганскими корнями, как утверждается, шпионил за еврейскими учреждениями, людьми и местами, связанными с Израилем, от имени иранской секретной службы в Берлине.

Члены иранской революционной гвардии стоят перед ракетой
Члены иранской революционной гвардии стоят перед ракетой AP Photo/Vahid Salemi

По мнению федеральной прокуратуры, собранная информация могла быть использована для подготовки возможных терактов. За миссией, по всей видимости, стояли подразделения "Аль-Кудс", иностранное подразделение иранских Стражей революции.

Основываясь на этих оценках, Константин фон Нотц призывает правительство Германии "принять все необходимые меры безопасности, чтобы эффективно ограничить разведывательную деятельность Ирана в Германии, обеспечить безопасность всех людей, живущих в Германии, включая и особенно наших солдат, а также еврейские учреждения".

Поделиться Комментарии

