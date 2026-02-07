В 13 районах действует оранжевое предупреждение из-за урагана "Марта"

Шторм "Марта" обрушился на Португалию, выйдя на материковую часть страны через район к югу от Лиссабона.

В тринадцати районах материковой части Португалии будет действовать оранжевое предупреждение - второе по степени опасности - в связи с волнением моря, осадками, сильным ветром и снегом.

По данным Португальского института моря и атмосферы (IPMA), в районах Лейрия, Лиссабон, Сантарем, Сетубал, Бежа, Порталегри, Эвора и Каштелу-Бранку до 15:00 в субботу действовало оранжевое предупреждение об осадках.

Такой же уровень тревоги будет действовать с 06:00 до 15:00 в округах Лейрия, Лиссабон, Сетубал, Бежа и Фару из-за "сильного юго-западного ветра с порывами до 100 км/ч, который может достигать 120 км/ч в горах".

IPMA также предупредило о выпадании снега и возможном образовании гололеда. В округах Брага, Каштелу-Бранку, Виана-ду-Каштелу, Вила-Реал и Гуарда действует оранжевое предупреждение о снегопаде.

После 15:00 и до конца дня ожидается улучшение погоды, но есть опасность новых наводнений.

Риск наводнений и оползней

Полицейские и морские пехотинцы эвакуируют жителей из отеля на надувных лодках по затопленной улице после разлива реки Садо, вызванного сильными дождями. AP Photo/Ana Brigida

Более 26 500 спасателей находятся в состоянии готовности в Португалии, сообщил в конце пятницы командующий Национальным управлением по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне (ANEPC) Марио Силвестре (Mário Silvestre),.

После наводнений последних дней, которые "караван ураганов" вызвал в Португалии (и на Пиренейском полуострове), сотни дорог были заблокированы, железнодорожное сообщение прервано, а тысячи людей были вынуждены эвакуироваться из-за повышения уровня воды. Непогода заставила три муниципалитета перенести президентское голосование в воскресенье 8 февраля на следующую неделю.

Части города Алкасер-ду-Сал оказались под водой после подъема уровня воды в реке Саду, что вынудило жителей покинуть город, расположенный в 90 километрах (около 56 миль) к югу от Лиссабона.

Командующий ANEPC Марио Силвестре предупредил о движении почвы из-за насыщения избыточной водой.

"Массовые движения, иначе говоря, оползни, представляют собой чрезвычайно серьезный риск в настоящее время. Следует быть осторожными, например, с парковками, расположенными рядом со стенами, барьерами и участками с определенным уклоном. Давление воды на эти стены чрезвычайно велико", - предупредил он.

Шесть рек остаются под наблюдением властей из-за высокого риска наводнений: река Садо, река Тежу, река Мондегу, река Соррайя, река Воуга и река Агуэда.

Марио Силвештре предупредил, что прогноз "крайне тревожный", и призвал население быть внимательными к "падающим деревьям и объектам инфраструктуры, избегать ненужных поездок и не парковаться под деревьями или у стен".

Премьер-министр Португалии Луиш Монтенегро, посетивший в пятницу пострадавшие регионы, предупредил, что, согласно предварительным данным, ущерб превысил 4,7 миллиарда евро.

Португалия уже страдала от последствий шторма "Кристина", в результате которого погибли пять человек, сотни получили ранения и десятки тысяч остались без электричества, когда в начале недели на страну обрушился "Леонардо". После него в субботу последовал ураган "Марта". Правительство продлило срок действия режима бедствия до 15 числа.