Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Loader
Последние новости
Тренды
Последние новости
Европа
Рубрики
Программы
Это интересно
Мир
Рубрики
Программы
Это интересно
Business
Рубрики
Программы
Это интересно
Путешествия
Рубрики
Программы
Next
Рубрики
Программы
Это интересно
Культура
Рубрики
Программы
Green
Рубрики
Программы
Это интересно
Здоровье
Рубрики
Программы
Видео
Другие
Спецвыпуск
Услуги
Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Loader
Свяжитесь с нами
VK Telegram Flipboard Zen OK RU
Реклама

В 13 районах действует оранжевое предупреждение из-за урагана "Марта"

76-летнюю Ирию Афонсо несут на стуле соседи, когда она эвакуируется из своего затопленного дома после того, как из-за сильных дождей река Садо вышла из берегов.
76-летнюю Ирию Афонсо несут на стуле соседи, когда она эвакуируется из своего затопленного дома после того, как из-за сильных дождей река Садо вышла из берегов Авторское право  AP Photo/Ana Brigida
Авторское право AP Photo/Ana Brigida
By Manuel Ribeiro  & euronews
Опубликовано
Поделиться Комментарии
Поделиться Close Button
Скопировать линк для интеграции видео Copy to clipboard Ссылка скопирована!

Ураган ударил по материковой части Португалии, к югу от Лиссабона, вызвав сильные дожди и порывы ветра свыше 70 км/ч. Он движется на север, куда несет осадки.

Шторм "Марта" обрушился на Португалию, выйдя на материковую часть страны через район к югу от Лиссабона.

В тринадцати районах материковой части Португалии будет действовать оранжевое предупреждение - второе по степени опасности - в связи с волнением моря, осадками, сильным ветром и снегом.

По данным Португальского института моря и атмосферы (IPMA), в районах Лейрия, Лиссабон, Сантарем, Сетубал, Бежа, Порталегри, Эвора и Каштелу-Бранку до 15:00 в субботу действовало оранжевое предупреждение об осадках.

Такой же уровень тревоги будет действовать с 06:00 до 15:00 в округах Лейрия, Лиссабон, Сетубал, Бежа и Фару из-за "сильного юго-западного ветра с порывами до 100 км/ч, который может достигать 120 км/ч в горах".

IPMA также предупредило о выпадании снега и возможном образовании гололеда. В округах Брага, Каштелу-Бранку, Виана-ду-Каштелу, Вила-Реал и Гуарда действует оранжевое предупреждение о снегопаде.

После 15:00 и до конца дня ожидается улучшение погоды, но есть опасность новых наводнений.

Риск наводнений и оползней

Полицейские и морские пехотинцы эвакуируют жителей отеля на надувных лодках по затопленной улице после разлива реки Садо, вызванного сильными дождями.
Полицейские и морские пехотинцы эвакуируют жителей из отеля на надувных лодках по затопленной улице после разлива реки Садо, вызванного сильными дождями. AP Photo/Ana Brigida

Более 26 500 спасателей находятся в состоянии готовности в Португалии, сообщил в конце пятницы командующий Национальным управлением по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне (ANEPC) Марио Силвестре (Mário Silvestre),.

После наводнений последних дней, которые "караван ураганов" вызвал в Португалии (и на Пиренейском полуострове), сотни дорог были заблокированы, железнодорожное сообщение прервано, а тысячи людей были вынуждены эвакуироваться из-за повышения уровня воды. Непогода заставила три муниципалитета перенести президентское голосование в воскресенье 8 февраля на следующую неделю.

Части города Алкасер-ду-Сал оказались под водой после подъема уровня воды в реке Саду, что вынудило жителей покинуть город, расположенный в 90 километрах (около 56 миль) к югу от Лиссабона.

Командующий ANEPC Марио Силвестре предупредил о движении почвы из-за насыщения избыточной водой.

"Массовые движения, иначе говоря, оползни, представляют собой чрезвычайно серьезный риск в настоящее время. Следует быть осторожными, например, с парковками, расположенными рядом со стенами, барьерами и участками с определенным уклоном. Давление воды на эти стены чрезвычайно велико", - предупредил он.

Шесть рек остаются под наблюдением властей из-за высокого риска наводнений: река Садо, река Тежу, река Мондегу, река Соррайя, река Воуга и река Агуэда.

Марио Силвештре предупредил, что прогноз "крайне тревожный", и призвал население быть внимательными к "падающим деревьям и объектам инфраструктуры, избегать ненужных поездок и не парковаться под деревьями или у стен".

Премьер-министр Португалии Луиш Монтенегро, посетивший в пятницу пострадавшие регионы, предупредил, что, согласно предварительным данным, ущерб превысил 4,7 миллиарда евро.

Португалия уже страдала от последствий шторма "Кристина", в результате которого погибли пять человек, сотни получили ранения и десятки тысяч остались без электричества, когда в начале недели на страну обрушился "Леонардо". После него в субботу последовал ураган "Марта". Правительство продлило срок действия режима бедствия до 15 числа.

Дополнительные источники • AP, AFP

Перейти к комбинациям клавиш для доступности
Поделиться Комментарии

Также по теме

Испания между "Леонардо" и "Мартой": снова дожди и риск наводнений

На Испанию надвигается новый шторм "Марта"

Испания ищет пропавшую женщину, на юге наводнение из‑за шторма «Леонардо»