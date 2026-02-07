Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Loader
Последние новости
Тренды
Последние новости
Европа
Рубрики
Программы
Это интересно
Мир
Рубрики
Программы
Это интересно
Business
Рубрики
Программы
Это интересно
Путешествия
Рубрики
Программы
Next
Рубрики
Программы
Это интересно
Культура
Рубрики
Программы
Green
Рубрики
Программы
Это интересно
Здоровье
Рубрики
Программы
Видео
Другие
Спецвыпуск
Услуги
Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Loader
Свяжитесь с нами
VK Telegram Flipboard Zen OK RU
Реклама

Испания между "Леонардо" и "Мартой": снова дожди и риск наводнений

Вид на наводнение в городе Грасалема 5 февраля 2026 года, пострадавшем от проливных дождей, обрушившихся на юг Андалусии.
Вид на наводнение в городе Грасалема 5 февраля 2026 года, пострадавшем от проливных дождей, обрушившихся на юг Андалусии. Авторское право  AP
Авторское право AP
By Rafael Salido
Опубликовано
Поделиться Комментарии
Поделиться Close Button

После разрушений, причиненных "Леонардо", Испания столкнулась с новой серией сильных дождей, ветра и снега, вызванных приходом шторма "Марта". Андалусия и Эстремадура снова в центре внимания из-за риска наводнений, разливов рек и оползней.

В эти выходные Испания столкнется с новой волной метеорологической нестабильности после прохождения шквала "Леонардо", который привел к наводнениям, перекрытию дорог и эвакуации тысяч людей, особенно в Андалусии и Эстремадуре. Приход шторма "Марта", названного метеорологической службой Португалии, грозит вновь усилить риски в районах, уже пострадавших от накопившейся влаги.

Государственное метеорологическое агентство (Aemet) предупреждает, что "Марта" вызовет очень сильные дожди в южной трети полуострова, в районах, уже пострадавших от обильных осадков в предыдущие дни. В Андалусии, особенно в Кадисе, Севилье и Малаге, уровень осадков может превысить 80 литров на квадратный метр за 12 часов и даже достигнуть 100-150 литров за 24 часа в таких местах, как Грасалема.

Власти предупреждают, что эти осадки выпадут на насыщенные влагой почвы, а уровень воды в реках и водохранилищах достигнет предельной отметки, что повышает риск наводнений и заставляет проявлять крайнюю осторожность в случае возможных разливов. Бассейн Гвадалквивира входит в число районов, где ведется наиболее пристальное наблюдение.

Эстремадура также будет затронута сильными дождями и грозами, особенно на юге Бадахоса и севере Касереса, в то время как на западе и в центре полуострова осадки будут слабее. На северо-востоке также ожидаются небольшие осадки.

Снегопад и ветер дополнят картину. Уровень снега в эту субботу опустится до 800-1200 метров, при этом снегопады в Центральной системе могут затронуть север Мадрида и юг Авилы и Сеговии. Кроме того, прогнозируются сильные порывы ветра и мощный морской шторм, особенно в Галисии, на юге и востоке полуострова и на Балеарских островах.

Согласно прогнозу, в воскресенье в наиболее пострадавших районах наступит некоторая передышка, а осадки будут сконцентрированы в районе Средиземного моря. Однако Aemet предупреждает, что это будет временное облегчение, так как новые атлантические фронты могут вернуться и оставить осадки на следующую неделю.

Перейти к комбинациям клавиш для доступности
Поделиться Комментарии

Также по теме

В Испании, одной из немногих стран Европы, бурно растут ретриты с аяуаской

На Испанию надвигается новый шторм "Марта"

Испания ищет пропавшую женщину, на юге наводнение из‑за шторма «Леонардо»