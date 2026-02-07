Испания между "Леонардо" и "Мартой": снова дожди и риск наводнений

В эти выходные Испания столкнется с новой волной метеорологической нестабильности после прохождения шквала "Леонардо", который привел к наводнениям, перекрытию дорог и эвакуации тысяч людей, особенно в Андалусии и Эстремадуре. Приход шторма "Марта", названного метеорологической службой Португалии, грозит вновь усилить риски в районах, уже пострадавших от накопившейся влаги.

Государственное метеорологическое агентство (Aemet) предупреждает, что "Марта" вызовет очень сильные дожди в южной трети полуострова, в районах, уже пострадавших от обильных осадков в предыдущие дни. В Андалусии, особенно в Кадисе, Севилье и Малаге, уровень осадков может превысить 80 литров на квадратный метр за 12 часов и даже достигнуть 100-150 литров за 24 часа в таких местах, как Грасалема.

Власти предупреждают, что эти осадки выпадут на насыщенные влагой почвы, а уровень воды в реках и водохранилищах достигнет предельной отметки, что повышает риск наводнений и заставляет проявлять крайнюю осторожность в случае возможных разливов. Бассейн Гвадалквивира входит в число районов, где ведется наиболее пристальное наблюдение.

Эстремадура также будет затронута сильными дождями и грозами, особенно на юге Бадахоса и севере Касереса, в то время как на западе и в центре полуострова осадки будут слабее. На северо-востоке также ожидаются небольшие осадки.

Снегопад и ветер дополнят картину. Уровень снега в эту субботу опустится до 800-1200 метров, при этом снегопады в Центральной системе могут затронуть север Мадрида и юг Авилы и Сеговии. Кроме того, прогнозируются сильные порывы ветра и мощный морской шторм, особенно в Галисии, на юге и востоке полуострова и на Балеарских островах.

Согласно прогнозу, в воскресенье в наиболее пострадавших районах наступит некоторая передышка, а осадки будут сконцентрированы в районе Средиземного моря. Однако Aemet предупреждает, что это будет временное облегчение, так как новые атлантические фронты могут вернуться и оставить осадки на следующую неделю.