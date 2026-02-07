Председатель Национальной ассамблеи Венесуэлы Хорхе Родригес встретился в пятницу с родственниками людей, задержанных по политическим мотивам, и пообещал освободить их всех на следующей неделе, как только будет ратифицирован проект закона об амнистии, продвигаемый исполнительной властью.

"Между следующим вторником и пятницей, самое позднее, все они будут освобождены", - сказал Родригес у подземелий Национальной полиции, известных как Zona 7, в восточной части Каракаса, согласно видео, опубликованному на его аккаунте в Instagram. "Поскольку этот закон был одобрен,... они все уйдут", - настаивал он, не предлагая более подробной информации о процессе.

Встреча состоялась через день после того, как парламент одобрил в первом обсуждении законодательную инициативу, представленную исполняющим обязанности президента Делси Родригес. Инициатива направлена на массовое освобождение лидеров оппозиции, профсоюзных деятелей, журналистов, студентов и активистов, заключенных в тюрьмы по политическим мотивам.

Законопроект должен быть вынесен на повторное голосование на одной из очередных сессий, запланированных на следующую неделю. Если он будет одобрен, то перед официальным опубликованием будет передан на утверждение главе государства. Предложение было внесено через несколько недель после военной операции США, завершившейся захватом тогдашнего президента Николаса Мадуро и его доставкой в Нью-Йорк, где он предстанет перед судом по обвинению в наркотерроризме.

Делси Родригес, которая вчера встретилась с бывшим президентом Испании Хосе Луисом Родригесом Сапатеро, заявила, что закон призван "залечить раны", полученные в результате политического противостояния с момента прихода к власти "чавизма" в 1999 году при Уго Чавесе и в последующие годы правления Мадуро. Текст предусматривает амнистию в отношении событий, произошедших в период с 1999 по 2026 год, но исключает такие преступления, как убийства, наркоторговлю и серьезные нарушения прав человека.

Амнистия была одним из главных требований венесуэльской оппозиции и правозащитных организаций и получила поддержку Соединенных Штатов, особенно после ухода Мадуро от власти.