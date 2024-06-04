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Нелегальный трафик отходов не остановить без международного партнерства

Нелегальный трафик отходов не остановить без международного партнерства
Авторское право euronews
Авторское право euronews
By Cyril Fourneris
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В ЕС усиливают контроль за экспортом мусора, часто нелегальным. Власти рассчитывают на помощь полиции, таможни и на международное сотрудничество правоохранителей и экологов.

В порту Генуи итальянская таможня и Европейское бюро по борьбе с мошенничеством (Olaf) намечают план международного сотрудничества в борьбе с нелегальным оборотом отходов. 20 мая вступило в силу новое европейское законодательство о трансграничной перевозке отходов: оно предусматривает более строгие правила экспорта за пределы ЕС и поощряет утилизацию отходов на территории стран-членов. По оценкам, примерно треть международных перевозок мусора является незаконной.

"Важно не просто остановить один контейнер, а провести расследование и найти организацию, которая стоит за этой перевозкой, - говорит Андреа Бигги, глава отдела по борьбе с мошенничеством в порту Генуи. - Для этого необходимо сотрудничество всех полицейских сил: не только национальных, но прежде всего европейских. Именно объединение европейских полицейских позволит остановить этот вид трафика, и в этом плане агентство Olaf может внести огромный вклад".

Луиджи Гарруто, следователь Olaf, ставит перед собой две основные задачи. "Первая - расследовать деятельность криминальной сети, вторая - предотвратить экспорт, - перечисляет он. - Для экологии это ключевой момент, так как если ущерб уже нанесен, восстановить все очень сложно".

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