Блогеры на защите природы: экоактивисты ЕС объединяются в сети и в жизни

Мы продолжаем серию программа The Road to Green, в этом выпуске в фокусе внимания нашего корреспондента - люди, которые верят в силу малых дел и так добиваются больших результатов.

Первая остановка нашего корреспондента - Австрия. Наш собеседник - Дима Бассом, активист, клипмейкером и посол Европейского климатического пакта. Каждый месяц он участвует в волонтерских проектах по защите биоразнообразия и публикует видеоролики на своем канале YouTube.

"Я понял, что многие хотели бы что-то сделать, но не знают, куда идти и что конкретно предпринять, - говорит Дима, - поэтому я показываю зрителям, сколько в мире удивительных людей и проектов".

Дима пригласил нас вместе с ним снять несколько инициатив в Граце, втором по величине городе Австрии. Первый проект - сбор отходов в лесопарках с участием местных школ. Операция проведена группой Planetmatters, на их аккаунт в TikTok, посвященный борьбе с пластиковыми отходами, подписаны свыше 3 миллионов человек. Создатель аккаунта - 23-летний Феликс Крайнер. Чтобы мотивировать школьников, он часто разыгрывает призы. "Мы используем TikTok для более молодой аудитории, чтобы донести позитивную экологическую повестку, - поясняет Крайнер. - Мы всегда стараемся, чтобы зрители получали удовольствие от просмотра наших видео, чтобы вдохновлялись на активные действия".

Усилия команды школьников увековечены в ролике Димы. Теперь он приглашает осветить еще одну инициативу - уборку улиц, организованную местной экоассоциацией. "Охота за браконьерами, съемки китов - это очень интересно, эпично и необычно, но на самом деле уборка улицы или леса не менее важны, - говорит Дима. - Ведь все это - одна экосистема, и мы тоже являемся ее частью. Я бы хотел, чтобы эти активисты стали бы рок-звездами современности".

В Европе - миллионы эковолонтеров. ЕС собирает их вместе в рамках ежегодной кампании #ForOurPlanet. Мероприятия проходят повсюду - от Марокко до Перу.

Каждый жест в защиту планеты имеет значение. В этом убеждена Катарина Кербштат, активистка, живущая в Берлине. Она также является послом климатического пакта ЕС. Что означает эта миссия? "Контактировать с людьми из других европейских стран, чтобы добиваться изменений снизу, чтобы стимулировать политиков", - так описывает свою роль девушка. - Исходя из научных данных, я считаю, что нам пора действовать".

Катарина - сторонница маленьких шагов. Она показала гордость экологического Берлина - улицу Фрицестерштрассе. Сотня ее жителей озеленяют улицу, собирают дождевую воду и разводят пчел, чтобы всегда иметь цветущие клумбы под окнами. "Для цветов и деревьев дождевая вода гораздо лучше, чем грунтовые воды", - говорит Йорг Виннерс, демонстрируя бак по сбору осадков.

Катарина также показала мини-заповедник для жаб и лягушек в лесу Грюневальд. Эти земноводные во время брачного сезона стремятся перебраться ближе к воду, но на их пути к пруду - автомобильная дорога. Ассоциация волонтеров следит за тем, чтобы их лягушек не передавили.... В прошлом году им удалось спасти 2500 особей, что помогло экосистеме леса процветать.