Хорошо забытое старое: европейцев просят чинить сломанное и не покупать новое

Европейцы - неутомимые потребители. Они покупают много электронных товаров, а когда те ломаются, то просто заменяют их новыми. Возможно ли производить и потреблять по-другому - так, чтобы экологичные, подлежащие ремонту вещи стали нормой?

Починить и выпить кофе

В Амстердаме считают, что да. В городе с развитой культурой секонд-хэнда создана и процветает концепция ремонтных кафе Repair - бесплатных заведений, куда горожане могут принести сломанные вещи, которые им отремонтируют мастера-волонтеры. Сегодня таких кафе - тысячи по всему миру.

Бывшая журналистка Мартина Постма придумала сеть Repair еще в 2009 году. "Для меня это был тест, - говорит она, - хотелось посмотреть, сработает ли эта идея. И она сработала".

Спрос на услуги ремонтников , как ожидается, вырастет в самое ближайшее время, так как в Европе вступят в силу новые правила, призванные упростить и удешевить починку товаров и после истечения гарантии. "Мы привыкли, что вещи стоят дешево, что купить новые часто дешевле, чем обратиться к профессиональному ремонтнику, - отмечает Постма. - Это пора менять. В мире просто не хватит ресурсов, чтобы продолжать так потреблять".

Чтобы ускорить движение в этом направлении, ЕС реализует еще один крупный проект - Регламент об экодизайне для устойчивости продуктов (Espr). Документ рассчитан на гармонизацию требований к продукции, продаваемой в Европе - так, чтобы ее было легче ремонтировать, перерабатывать или использовать повторно.

Короткая жизнь зубной щетки

Специалисты говорят, что начинать надо с грамотного дизайна. Бас Флипсен, профессор Технического университета Делфта, проводит исследования повседневных бытовых приборов. Его лаборатория оценивает легкость их разборки, возможность переработки, скорость изнашиваемости, а также потребительское поведение.

"Возьмем электрическую зубную щетку! В ней обычно ломается аккумулятор, - напоминает Флипсен. - Приходится отключать прибор от сети и разбирать. Потом щетка со временем пачкается, пластик и резина разрушаются, покрытие тускнеет, желтеет.Понятно, что люди просто выбрасывают такую щетку. Но это можно изменить, сделав аккумулятор более удобным для доступа или сохранив эстетичный вид зубной щетки на более длительный срок".

Это означает дополнительные расходы для производителей и экономию для потребителей. "Право на ремонт, а также нормы, которые будут введены в действие в 2024 году, - это огромный шаг к более экологичному будущему", - говорит Флипсен.

"Честный смартфон": все, как на ладони

Действительно ли электронные устройства могут быть более экологичными? В Амстердаме мы посетили стартап Fairphone, где на этот вопрос отвечают утвердительно. Здесь производят смартфоны, которые можно разобрать с помощью простой отвертки. Они имеют плоский дизайн, что позволяет легко заменять детали, не выбрасывая корпус телефона.

"Принцип долговечности - самый старый инженерный принцип, - говорит Микель Баллестер, руководитель отдела управления продуктами компании Fairphone. - Вещи создаются для того, чтобы служить долго. На изготовление любого продукта с печатной платой уходит много энергии. Поэтому надо убедиться, что вещь прослужит максимально долго. Но это сложно, так как партнеры в мире порой мыслят слишком линейно. Но это наш бизнес, и мы стремимся изменить отрасль".

Расширение прав и возможностей потребителей: такова цель еще одной новой европейской директивы, направленной на предоставление более подробной информации об экологичности продукции и борьбу с "зеленым пиаром".

Паспорт для наушников

Как получить больше сведений о том, что именно мы покупаем? Ответ на этот вопрос готовы дать в Люксембурге: эта страна запустила Паспорт циркулярности продукции (Pcds), исчерпывающий сопроводительный документ товара.

"Люксембург пытается внедрить методику, облегчающую передачу информации о циркулярных свойствах продукта по всей цепочке создания его стоимости - так. чтобы она была доступна вместе с товпром при выходе на рынок", - поясняет Жером Петри, руководитель проекта в Министерстве экономики Люксембурга.

Проект перекликается с одной из центральных идей европейского регламента Espr: цифровым паспортом продукта, которому суждено стать стандартом в Европе. Данные, полученные в рамках люксембургской инициативы, могут попасть в будущий паспорт, который станет фундаментом развивающегося общего рынка.

"Если у нас 27 правил, 27 разных приложений, очень трудно обеспечить циркулярность на внутреннем рынке, - убежден Лекс Деллес, министр экономики, малого и среднего бизнеса и энергетики Люксембурга. - Вот почему Espr так важен: он облегчает обмен между компаниями, работающими над вопросами циркулярности по всей Европе".