Закон о борьбе с вырубкой лесов: воодушевление в Европе, в Бразилии – беспокойство

By Patricia Figueiredo

Новый закон ЕС о запрете импорта продукции, способствующей вырубке лесов, радует европейских потребителей, но по другую сторону Атлантики растут опасения, что новые правила приведут к обезлесению менее защищённых районов, а мелкие фермеры будут отлучены от рынка.

Закон ЕС о борьбе с вырубкой лесов, получивший окончательное одобрение Европарламента весной этого года, обязывает производителей мяса крупного рогатого скота, какао, кофе, пальмового масла, сои, каучука, угля, бумаги и древесины предоставлять доказательства того, что они не используют сырьё, полученное в результате обезлесения и деградации лесов, включая первичные – не изменённые человеческой деятельностью и природными стихийными бедствиями.

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Чтобы попасть на европейский рынок, поставщикам подобной продукции теперь необходимо предоставить декларацию, подтверждающую, что в процессе производства не осуществлялась, к примеру, расчистка зелёных насаждений или девственных территорий под сельскохозяйственные угодья где-либо на земле.

Узнать, откуда поступают продукты, которые мы потребляем, и убедиться в том, что вся цепочка их поставок свободна от вырубки лесов, в настоящее время является одним из главных приоритетов для многих потребителей. По данным опроса, проведённого компанией Globescan в 2022 году, 78% европейцев считают, что правительства должны запретить продукцию, способствующую вырубке лесов.

Однако есть опасения, что новые технологические требования к экспорту станут дополнительным финансовым бременем для малых предприятий, которые зачастую опережают крупный агробизнес в плане экологических практик, но которым будет сложнее подготовить соответствующую документацию. В итоге, возможно, им будет проще просто прекратить поставки в Европу.

"Закон избавит европейцев от продукции, связанной с вырубкой лесов, но поможет ли он реально сократить объёмы вырубки в мировом масштабе? Это скорее уклонение от проблемы, чем её решение", – считает Оливия Зербини Бенин, эксперт Института экологических исследований Амазонки (IPAM).

За товаром глаз да глаз

В соответствием с директивой о прослеживаемости товаров, для экспорта в Европу бразильские фермеры должны будут загружать данные о происхождении и передвижении своей продукции, включая GPS-координаты, которые будут сопоставляться со спутниковыми фотографиями ферм и лесов, а также другими документами.

Проверки будут проводиться в зависимости от степени риска, приписываемого каждой стране: в странах с высокой степенью риска будет проверяться до 9% экспортируемой продукции. Несмотря на то что постановление было утверждено в июне, у компаний есть время до декабря 2024 года, чтобы адаптироваться к новым правилам, к тому же многие детали того, как будет осуществляться контроль, ещё не определены.

Европейский союз – второй по величине торговый партнёр Бразилии, а крупнейшее государство Латинской Америки занимает первое место среди экспортёров сельскохозяйственной продукции в ЕС. Поэтому неудивительно, что министр сельского хозяйства Бразилии Карлос Фавару сразу после утверждения новой европейской природоохранной меры подверг закон резкой критике, назвав его "оскорбительным" для торговых партнёров Брюсселя.

Тем не менее, по мнению фермеров и экспертов, последствия этого закона носят не только политический характер. Если закон установит барьеры, приспособиться к которым смогут лишь крупные фермеры, европейская инициатива ударит также по уязвимым социальным группам.

"Как можно требовать такого уровня прослеживаемости, если вы не обеспечите фермеров технической поддержкой для упорядочивания цепочки поставок? условий для легализации производства? Малые семейные предприятия, безусловно, пострадают больше всего", – утверждает Каю Пениду, глава института Imac, представляющего интересы производителей говядины штата Мату-Гросу.

Даже среди бразильских экологов новый закон ЕС о борьбе с вырубкой лесов вызывает сомнения. Оливия Бенин, сотрудник научной некоммерческой организации, занимающейся вопросами государственной политики в области защиты бразильских экосистем, считает, что новые правила – шаг в правильном направлении, однако их следовало разрабатывать на коллективной основе с участием других стран.

Эксперт по международной торговле и устойчивому развитию в Амазонии утверждает, что закон ЕС вряд ли сыграет существенную роль в защите бразильских лесов.

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"Здорово, что страны начинают задумываться о том, что они потребляют и как продукты попадают на стол потребителей, но в Бразилии вырубка лесов ведётся в основном в тех районах, на которые новый закон не распространяется", – отмечает Бенин.

Неравенство перед законом

Бразильские экологи указывают на то, что европейское законодательство распространяется только на те районы страны, которые уже находятся под охраной. Это может привести к "расползанию" проблемы вырубки: менее охраняемые экосистемы будут уничтожены.

Согласно технической записке, выпущенной MapBiomas, проектом по мониторингу землепользования в Бразилии, около 84% лесов Амазонии находятся под защитой нового закона ЕС. Однако другие зоны покрыты в значительно меньшей степени.

Определение ФАО, которое используется в нормативных документах ЕС, охватывает большую часть лишь трёх из семи биомов, нанесённых на карту Южной Америки. Помимо Амазонии, действие закона распространяется на Чако (75%), экосистему, представленную в Аргентине и Парагвае, а также Атлантический лес (71%), который присутствует в Бразилии, но занимает гораздо меньшую часть территории.

В отчёте MapBiomas отмечается, что в других бразильских экосистемах, таких как Каатинга, Пампа, Пантанал и Серраду, лишь от 10% до 26% оставшейся растительности защищены законом ЕС, в то время как "все эти районы в настоящее время находятся под сильным давлением крупномасштабной сельскохозяйственной экспансии".

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Официальные представители бразильского правительства настаивают на изменении законодательства, но, несмотря на то, что закон критикуют представители большинства отраслей, в некоторых из них реакция более резкая. Так, фермеры, занимающиеся разведением крупного рогатого скота, протестуют гораздо активнее, чем производители кофе.

Суэме Мори, директор по международным связям Бразильской конфедерации сельского хозяйства и животноводства (CNA), всё ещё надеется, что требуемые сертификаты будут основаны на уже существующих в Бразилии инструментах контроля, таких как электронный учёт землепользования.

"Всякий раз, когда вы создаёте дополнительную нагрузку на цепочки поставок, это оборачивается проблемами для малых и средних производителей. Именно они пострадают больше всего из-за возможного отлучения от рынка", – сказал Мори.

А что с кофе?

Пока что представители кофейной индустрии уверены, что им необходимо лишь разработать технические решения, чтобы доказать, что их продукция является экологически чистой.

"Кофейные фермы уже соблюдают нормы, касающиеся запрета на вырубку леса Сейчас мы работаем над созданием платформы, которая обеспечит техническую поддержку и инструменты отслеживания для всех наших партнеров", – заявил Euronews Силас Бразилейру, глава Национального совета по кофе.

Некоторые производители всё же утверждают, что новые правила приведут к новым, неожиданным расходам.

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"Безусловно, существует риск того, что пострадают мелкие производители, поскольку у них нет средств, чтобы инвестировать в систему отслеживания", – говорит Энрике Слопер, владелец компании Fazenda Camocim, которая экспортирует кофе в более чем 27 стран.

"Технологии сильно продвинулись, но не все регионы Бразилии имеют одинаковые возможности", – подчеркнул он.