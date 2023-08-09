Страны Амазонии: нет эксплуатации джунглей

На проходящем в Бразилии саммите стран Амазонии обещают добиться изменения взгляда на регион и положить конец его эксплуатации.

Проходящий в Белене двухдневный саммит стран Амазонии изменит историю региона. Об этом заявил президент принимающей слет страны, бразильский лидер Луис Лула да Силва. Он убежден: тропические леса, уникальная экосистема планеты и источник ресурсов, должны стать своего рода "паспортом" в установлении новых отношений с миром. "Мы не встречались 14 лет, - обратился к гостям саммита да Силва. - Впервые мы собрались здесь, в штате Пара, и впервые - в условиях столь резкого обострения климатического кризиса. Сейчас как никогда актуально возобновить и расширить сотрудничество. Вызовы нашей эпохи и открывающиеся возможности требуют совместных действий".

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Главная тема слета - предотвращения уничтожения джунглей и обновление так называемого Амазонского пакта от 1978 года, чтобы обеспечить баланс между охраной лесов и экономическим развитием.