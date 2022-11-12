Уничтожение лесов Амазонии "Бешеная гонка навстречу к опустошению"

Вступающий в должность президента Бразилии Лула да Силва пообещал прекратить лесоистребление в Амазонии.

В связи с этим компании по добыче древесины увеличили вырубку деревьев в стране.

Бразильское отделение Всемирного фонда дикой природы (WWF) заявило, что рост уничтожения лесов Амазонии в октябре был ожидаем, "но предварительные данные за первые дни ноября ужасают".

Экологи называют вырубку перед сменой правительства "бешеной гонкой навстречу к опустошению"

Сотрудник WWF-Бразил Рауль ду Валле сказал, что новому правительству предстоит проделать большую работу, чтобы вернуть страну к нормальной жизни ипокончить с мнением, что в бассейне Амазонки царит беззаконие.