"Мы им не враги": французские экологи поддержали бастующих фермеров

Экологические движения поддержали забастовку французских фермеров, отметив, что "они имеют на это право". С совместным заявлением по этому поводу выступили свыше 50 организаций.

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Предложенные французскими властями меры не успокоили бастующих фермеров и в штыки встречены профсоюзами и экологами. План из 10 пунктов премьер-министра Габриэля Атталя и те, и другие, и третьи сочли недостаточным.

Выступления фермеров продолжаются: во вторник сотни тракторов и тюков сена перекрыли дороги в окрестностях Парижа. Протестующие приехали с едой, водой и палатками, показав, что не спешат и настроены на длительное противостояние.

К тому же фермеры нашли, казалось бы, маловероятного союзника в лице защитников окружающей среды, которые заявили, что гнев агропроизводителей "справедлив и законен". Несмотря на то что ускорение внедрение "зеленых" мер в сельхозполитику входит в список претензий фермеров, в минувшее воскресенье к бастующим присоединились активисты климатического движения, облившие супом Мону Лизу в Лувре.

"Наша сельскохозяйственная система больна. Наши фермеры умирают на работе", - кричали они. Группа Food Riposte заявляет на своем сайте, что сельскохозполитика французского правительства нарушает данные Парижем климатические обязательства и не "уважает фундаментальное право граждан на питание".

A farmer stands atop a tractor as farmers block a roundabout in Fontainebleau, south of Paris. AP Photo/Thibault Camus

Фермы и климат

В совместном заявлении более 50 экогрупп Франции, включая Greenpeace и Extinction Rebellion, говорится, что они "отказываются называться врагами" фермеров. "Мы знаем, какое влияние оказывает сельское хозяйство на окружающую среду: качество земли, воздуха, воды, то, что мы едим, и, конечно, климат - все это зависит от того, что мы выращиваем и разводим и как мы это делаем", - говорится в заявлении. Авторы документы уточняют: "Экологические стандарты должны вводиться так, чтобы сохранить доходы фермеров, сделать их применение совместимым с практикой ведения сельского хозяйства".

Они напоминают, что экологические группы давно настаивают на провидении политики, способной помочь фермерам без потерь освоить новые методы хозяйствования. Экологи убеждены, что агросектор нельзя перевести на "зеленые" стандарты без компенсаций. "Мы всегда были союзниками фермеров. И вопреки тому, что передает правительственная пропаганда, авторитарная риторика, разжигающая ненависть между нами, мы и впредь останемся вашими союзниками, ведь это - вопрос выживания", - написано в заявлении.

Право на гнев

Представители французского отделения Greenpeace поддерживают требования фермеров об усилении контроля за ценообразованием закупаемой за рубежом агропродукцией (напомним, что сегодня Франция импортирует 20% потребляемых сельхозтоваров).

"Гнев фермеров справедлив и законен, и мы его разделяем, - говорит Сэнди Оливар Кальво, специалист по вопросам сельского хозяйства и продовольствия группы Greenpeacе.

Но есть вопросы, по которым мнения бастующих и экологов расходятся. Greenpeacе считает, что ультраинтенсивная концепция сельского хозяйства, предложенное французскими профсоюзами FNSEA и Jeunes Agriculteurs, не является решением проблемы и не отражает мнения многих представителей агросектора, участвующих в протестах.

Они также возражают против некоторых мер, обещанных бастующим премьер-министром страны, включая отмену повышения налога на дизельное топливо и ограничение роли местных общин в том, что касается сельскохозяйственных мегапроектов. Эти решения, по словам борцов за сохранение климата, поверхностны. "Ни снижение наших экологических амбиций, ни продвижение пестицидов, ГМО и гипериндустриализации производственных систем не помогут нам выйти из глубокого структурного кризиса, который мы переживаем", - добавляет Оливар Кальво. По его словам, французское сельское хозяйство нуждается "в революции, основанной на агроэкологическом переходе, так, чтобы гарантировать фермерам достойные условия и доходы, сохранив экосистемы, необходимые им для выживания".